Арсений Яценюк: Кремль идет на финальную эскалацию. Выстоим сейчас – будет Украина

Кремль идет на финальную эскалацию, потому что надеется, что дрогнут политики. Сейчас самое важное – не сдаваться, подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в сообщении на Facebook.
"Нам всем трудно поверить, что в центре Европы, в ХХІ веке какой-нибудь обезумевший фюрер Путин может безнаказанно и беспрепятственно развернуть новое наступление против Украины, приведя к убийству невинных людей. Мы видим, как кровавой слюной заходятся его опричники и пропагандисты. Как дерзко угрожают нам своим оружием и дивизиями", – подчеркнул он.
"Они уже давно хотели бы стереть Украину с лица земли. Они уже давно хотели бы ворваться в наш дом", – подчеркнул Арсений Яценюк.
Это не произошло благодаря спокойствию наших людей, благодаря нашей армии, благодаря реальной помощи Запада, подчеркнул он: "Эти три обстоятельства никак не изменились за последние дни".
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Арсений Яценюк подчеркнул, что сейчас Кремль идет на финальную эскалацию, потому что надеется, что дрогнут политики.
"Поэтому сейчас самое важное – не сдаваться. Ни относительно российских ультиматумов на Донбассе, ни в отношении Крыма, ни в отношении членства в НАТО, ни в отношении самого суверенного будущего Украины", – подчеркнул он.
"Не сдаваться. Это то, что должны сделать власти и политики. Выстоим сейчас – будет Украина", – подчеркнул Арсений Яценюк.