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Арсеній Яценюк: Кремль йде на фінальну ескалацію. Вистоїмо зараз – буде Україна

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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21 лютого, 09:45
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Не здаватися – це те, що має зробити влада і політики, заявив Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Кремль йде на фінальну ескалацію, бо сподівається, що здригнуться політики. Зараз найважливіше – не здаватися, наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк у дописі на Facebook.

"Нам усім важко повірити, що в центрі Європи, в ХХІ столітті якийсь знавіснілий фюрер Путін може безкарно і безперешкодно розгорнути новий наступ проти України, призвівши до вбивства невинних людей. Ми бачимо, як кривавою слиною заходяться його опричники і пропагандисти. Як зухвало погрожують нам своєю зброєю і дивізіями", – наголосив він.

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"Вони вже давно б хотіли стерти Україну з землі. Вони вже давно б хотіли ввірватися до нашого дому", – підкреслив Арсеній Яценюк.

Це не сталося завдяки спокою наших людей, завдяки нашій армії, завдяки реальній допомозі Заходу, наголосив він: "Ці три обставини жодним чином не змінилися за останні дні".

Арсеній Яценюк наголосив, що зараз Кремль йде на фінальну ескалацію, бо сподівається, що здригнуться політики.

"Тому зараз найважливіше – не здаватися. Ані стосовно російських ультиматумів на Донбасі, ані стосовно Криму, ані стосовно членства в НАТО, ані стосовно самого суверенного майбутнього України", – наголосив він.

"Не здаватися. Це те, що має зробити влада і політики. Вистоїмо зараз – буде Україна", - підркреслив Арсеній Яценюк.

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