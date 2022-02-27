Арсений Яценюк для LBC: Путин войдет в историю как Гитлер этого столетия

Арсений Яценюк: Придет время – Путин сядет на скамью международного уголовного суда

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"Незадолго до нападения России на Украину говорил, что у Путина был шанс не войти в историю как Адольф Гитлер. Сегодня я убежден – Путин войдет в мировую историю как Адольф Гитлер этого столетия", заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, глава политической партии "Народный Фронт" Арсений Яценюк в интервью британскому радио LBC.

"Путин бомбит и обстреливает мирных жителей столицы и других украинских городов. Российское новостное агентство "РИА Новости" пишет, что Путин принял историческое решение "закрыть украинский вопрос". Не напоминает ли вам это Гитлера?" – отметил Арсений Яценюк.

Он поблагодарил всех, кто готов защищать Украину, защищать свободу и свободный мир. "Мы нуждаемся во всех, кто может поддержать Украину, и бороться за Украину. Вы (Великобритания – ред.) решили поддержать Украину. И этим вы не только защищаете нас, но и себя. Я действительно ценю ваши усилия".