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Арсений Яценюк для LBC: Путин войдет в историю как Гитлер этого столетия

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27 февраля, 17:27
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Арсений Яценюк: Придет время – Путин сядет на скамью международного уголовного суда
Фото: nfront.org.ua
Фото: nfront.org.ua

"Незадолго до нападения России на Украину говорил, что у Путина был шанс не войти в историю как Адольф Гитлер. Сегодня я убежден – Путин войдет в мировую историю как Адольф Гитлер этого столетия", заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, глава политической партии "Народный Фронт" Арсений Яценюк в интервью британскому радио LBC.

"Путин бомбит и обстреливает мирных жителей столицы и других украинских городов. Российское новостное агентство "РИА Новости" пишет, что Путин принял историческое решение "закрыть украинский вопрос". Не напоминает ли вам это Гитлера?" – отметил Арсений Яценюк.

Он поблагодарил всех, кто готов защищать Украину, защищать свободу и свободный мир. "Мы нуждаемся во всех, кто может поддержать Украину, и бороться за Украину. Вы (Великобритания – ред.) решили поддержать Украину. И этим вы не только защищаете нас, но и себя. Я действительно ценю ваши усилия".

"Я знаю, что придет время, когда Путин будет на скамье международного уголовного суда, ведь он совершил преступления против человечества", – подчеркнул Яценюк.

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