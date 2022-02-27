Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Лідери

Арсеній Яценюк для LBC: Путін ввійде в історію як Гітлер цього сторіччя

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 лютого, 17:27
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Арсеній Яценюк: Прийде час – Путін сяде на лаву міжнародного кримінального суду
Фото: nfront.org.ua
Фото: nfront.org.ua

"Незадовго до нападу Росії на Україну казав, що в Путіна був шанс не ввійти в історію як Адольф Гітлер. Сьогодні я переконаний – Путін ввійде у світову історію як Адольф Гітлер цього сторіччя", заявив прем’є-міністр України 2014-2016 років, голова політичної партії "Народний Фронт" Арсеній Яценюк в інтерв’ю британському радіо LBC.

"Путін бомбить і обстрілює мирних жителів столиці та інших українських міст. Російська новинна агенція "РІА Новості" пише, що Путін прийняв історичне рішення "закрити українське питання". Не нагадує вам це Гітлера?" – зазначив Арсеній Яценюк.

Він подякував усім, хто готовий захищати Україну, захищати свободу та вільний світ. "Ми потребуємо всіх, хто може підтримати Україну, і боротися за Україну. Ви (Великобританія – ред.) вирішили підтримати Україну. І цим ви не лише захищаєте нас, а й себе. Я справді ціную ваші зусилля".

"Я знаю, що прийде час, коли Путін буде на лаві міжнародного кримінального суду, адже він вчинив злочини проти людства", – наголосив Яценюк.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько 20 танків росіян знищили на Чернігівському напрямку Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Пожежа у будівлі обласного управління СБУ у Чернігові — поцілило два снаряди Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування SOCIS, 11-16 лютого 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,7%
2
Порошенко Порошенко
21,9%
3
Тимошенко Тимошенко
9,3%
4
Бойко Бойко
8,5%
5
Разумков Разумков
8,2%
6
Мураєв Мураєв
7,7%
7
Смешко Смешко
7,4%
Опитування КМІC, 5 - 13 лютого 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
23,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,2%
3
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,7%
4
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
10,0%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,5%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,1%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,3%
Doodle Сьогодні
27 лютого. Елізабет Роузмонд Тейлор. Рівно 90 років тому цього дня народилася перша актриса, чий гонорар за роль у фільмі склав мільйон доларів...
Історія дня - за хвилину
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти