Арсений Яценюк BBC Radio: Самые жесткие санкции должны быть введены через секунду после того, как Путин сделает следующий шаг

Арсений Яценюк призвал западных партнеров быть жестче в ответ на агрессию РФ

Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Арсений Яценюк назвал хорошей новостью то, что западные страны ввели санкции против РФ. В то же время, он призвал Запад "показать большую решительность".

"Будьте жестче. Это единственный язык, который понимает Путин", – подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов в интервью BBC Radio.

Он подчеркнул, что введенные европейскими и американскими партнерами санкции являются средством сдерживания.

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Однако, отметил Арсений Яценюк, самые жесткие санкции "должны быть в повестке дня и уже согласованы" – "строгие санкции, которые должны не просто остановить Путина, а взорвать его военный, экономический и финансовый секторы".