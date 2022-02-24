Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призов резервістів ⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🚨 Режим НС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Лідери

Арсеній Яценюк BBC Radio: Найжорсткіші санкції мають бути запроваджені за секунду після того, як Путін зробить наступний крок

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 лютого, 07:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Арсеній Яценюк закликав західних партнерів бути жорсткішими щодо агресії РФ
Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy
Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Арсеній Яценюк назвав доброю новиною те, що західні країни запровадили санкції проти РФ. Водночас, він закликав Захід "показати більшу рішучість".

"Будьте жорсткішими. Це єдина мова, яку розуміє Путін", – наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років в інтерв’ю BBC Radio.

Він підкреслив, що запроваджені європейськими та американськими партнерами санкції є засобом стримування.

Реклама

Проте, наголосив Арсеній Яценюк, найжорсткіші санкції "мають бути на порядку денному і вже узгоджені" – "найстрогіші санкції, які мають не просто зупинити Путіна, а підірвати його військовий, економічний та фінансовий сектори".

"Це має бути впроваджено наступної ж секунди після того, як Путін зробить наступний крок", – підкреслив Арсеній Яценюк.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Час стріляти чи розмовляти": чи можливі переговори Зеленського та Путіна і хто готовий іти на поступки Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов The Guardian: Захоплення портів та розширення "республік" замість вторгнення – новий план Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Крутий розворот або прийом ворога: як варто сприймати слова Пристайка про відмову від НАТО Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування SOCIS, 11-16 лютого 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,7%
2
Порошенко Порошенко
21,9%
3
Тимошенко Тимошенко
9,3%
4
Бойко Бойко
8,5%
5
Разумков Разумков
8,2%
6
Мураєв Мураєв
7,7%
7
Смешко Смешко
7,4%
Опитування КМІC, 5 - 13 лютого 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
23,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,2%
3
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,7%
4
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
10,0%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,5%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,1%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,3%
Doodle Сьогодні
Тетяна Яблонська. 105 років тому цього дня народилася українська художниця, яка жила за трьох соціальних укладів – царизму, соціалізму та в незалежній Україні…
Історія дня - за хвилину
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

179 905

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти