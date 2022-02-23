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Ахметов вернулся в Киев: Людей в беде мы не оставим – я буду с Украиной

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23 февраля, 17:12
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Бизнесмен пообещал не бросить Украину в трудный момент

Предприниматель, основатель и акционер компании SCM Ринат Ахметов прилетел в Киев, где ожидается встреча с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил журналистам при выходе из аэропорта.

"Украина в опасности, и мы будем делать все для того, чтобы ее защитить, наш суверенитет, нашу независимость и самое главное – защитить людей. Поэтому я не останавливаю инвестирование, а продолжаю инвестировать и это миллиарды долларов в украинскую экономику, в новые рабочие места. От этого выиграет Украина и каждый украинец", – сказал Ринат Ахметов.

Он заявил, что готов помогать в такой сложной для Украины ситуации.

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"Мы готовы помогать правительству. Мы готовы помогать городам, где расположен наш бизнес. Ну и самое главное: мы помогали, помогаем и будем помогать людям. Людей в беде мы не оставим. Вот это я могу сказать с уверенностью … Если в Украине беда – я буду с Украиной и украинцами", – сказал бизнесмен.

Предприниматель также подтвердил, что у него сегодня будет встреча с президентом Владимиром Зеленским в 18:00.

Ринат Ахметов даже не допускает варианта потери Мариуполя в случае наступления России.

"Мы не останавливаем инвестиции в Мариуполь – миллиард долларов в новое производство. Мне кажется – это самый главный сигнал для Мариуполя, для Украины. Украину мы любим, в Украину мы верим, и, убежден, что из этой ситуации Украина и украинцы выйдут сильнее", – резюмировал бизнесмен.

Ринат Ахметов
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