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Ахметов повернувся до Києва: Людей у біді ми не залишимо – я буду з Україною

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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23 лютого, 17:12
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Бізнесмен пообіцяв не кинути Україну у скрутний момент

Підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов прилетів до Києва, де очікується зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Про це він повідомив журналістам під час виходу з аеропорту.

"Україна в небезпеці, і ми робитимемо все для того, щоб її захистити, наш суверенітет, нашу незалежність і найголовніше – захистити людей. Тому я не зупиняю інвестування, а продовжую інвестувати і це мільярди доларів в українську економіку, нові робочі місця. Від цього виграє Україна та кожен українець", – сказав Рінат Ахметов.

Він заявив, що готовий допомагати у такій складній для України ситуації.

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"Ми готові допомагати уряду. Ми готові допомагати містам, де розташовано наш бізнес. Ну і найголовніше: ми допомагали, допомагаємо і допомагатимемо людям. Людей у біді ми не залишимо. Ось це я можу сказати з упевненістю ... Якщо в Україні лихо – я буду з Україною та українцями", – сказав бізнесмен.

Підприємець також підтвердив, що у нього сьогодні буде зустріч із президентом Володимиром Зеленським о 18:00.

Рінат Ахметов навіть не допускає варіанта втрати Маріуполя у разі наступу Росії.

"Ми не зупиняємо інвестиції у Маріуполь – мільярд доларів у нове виробництво. Мені здається це найголовніший сигнал для Маріуполя, для України. Україну ми любимо, в Україну ми віримо, і переконаний, що з цієї ситуації Україна та українці вийдуть сильнішими", – резюмував бізнесмен.

Ринат Ахметов
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