"Абсолютно умышленно". Корбан рассказал о подводных камнях иска "Укрнафты" Коломойского к "Нафтогазу"

Игорь Коломойский хочет отсудить у государства объемы газа, закачанные когда-то в хранилища "Укртрансгаза" и изъятые для нужд населения

Бизнесмен начал очередную серию судебной эпопеи / Фото: Коллаж: Сегодня

У олигарха Игоря Коломойского появилась возможность сейчас предъявить "Нафтогазу" отсуженный когда-то объем газа, который не был оценен.

Об этом бывший партнер Игоря Коломойского Геннадий Корбан рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Реклама

По его словам, Коломойским уже был отсужен объем газа, но не оценен. И вот сейчас у него появилась возможность это предъявить.

"Он создал задолженность "Укрнафты" перед государством абсолютно умышленно – прибыль вывел, а не уплатил налоги . А теперь, чтобы не было задолженности "Укрнафты" перед бюджетом, "Нафтогаз" получает деньги от правительства за счет будущей добычи и погашает долг "Укрнафты". Вот такая схема. Если вы возьмете текст закона, то сами убедитесь в этом. Это прокачка денег", – рассказал Корбан.

Поставка газа на условиях ПСО

Корбан заявляет, что в 2016 году цена газа за тысячу кубов была 315 гривен.

Реклама

"А теперь сравните разницу между этой ценой и тысячей долларов за тысячу кубов. И вроде бы же это не Коломойскому деньги возвращают, а "Укрнафте". Но если бы эта сума зашла, то ему бы сейчас поперла прибыль", – сказал Геннадий Корбан.

Он добавил, что в прошлом году объемы газа передали специальным законом, но в эти дни он судится снова за те же объемы.

"Видимо, закон приняли, но не реализовали его. Все-таки пандемия коронавируса, большое строительство, где ж тут взять лишние деньги, еще и такие. И что делает сейчас Коломойский? Он говорит: "Не, не, вы же мне должны 2 миллиарда кубов газа, а не деньги. И когда вы принимали закон, газ стоил триста долларов, а сейчас тысячу, поэтому перепринимайте закон". Понимаете, в чем хитрость?", – говорит он.

Реклама

"Газпром" отказался от транзита через Украину

Отметим, что в октябре 2021 года российская компания-гигант отказалась от дополнительных объемов транзита газа через Украину на ноябрь.

Тогда "Оператор ГТС Украины", как и сегодня, предлагал до 9,8 млн. куб. м в сутки через газораспределительную станцию ​​"Суджа" и до 5,2 млн. куб. м в сутки через станцию ​​"Сохрановка".

А вот Польше в прошлый раз повезло больше. В октябре "Газпром" выкупил треть предложенных мощностей через Польшу, по газопроводу "Ямал – Европа".

Ранее мы писали, что"Газпром" возобновил поставки природного газа в Молдову, оказавшуюся на грани энергетического кризиса, но уже по новой цене.

А также "Сегодня" вместе с экспертом разбирались, почему РФ отказалась от поставок энергетического угля в Украину и чем это может угрожать.