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"Абсолютно навмисне". Корбан розповів про підводне каміння позову "Укрнафти" Коломойського до "Нафтогазу"

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
6 листопада, 16:34
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Ігор Коломойський хоче відсудити у держави обсяги газу, закачані колись у сховища "Укртрансгазу" та вилучені для потреб населення
Бізнесмен розпочав чергову серію судової епопеї
Бізнесмен розпочав чергову серію судової епопеї / Фото: Колаж: Сьогодні

У олігарха Ігоря Коломойського з'явилася можливість зараз пред'явити "Нафтогазу" відсуджений колись обсяг газу, який не було оцінено.

Про це колишній партнер Ігоря Коломойського Геннадій Корбан розповів у інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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За його словами, Коломойським уже було відсуджено обсяг газу, але не оцінено. І ось зараз у нього з'явилася можливість це пред'явити.

"Він створив заборгованість "Укрнафти" перед державою, абсолютно навмисне – прибуток вивів, а не сплатив податки. А тепер, щоб не було заборгованості "Укрнафти" перед бюджетом, "Нафтогаз" отримує гроші від уряду за рахунок майбутнього видобутку та погашає борг "Укрнафти". Ось така схема. Якщо ви візьмете текст закону, то самі переконаєтесь у цьому. Це прокачування грошей", – розповів Корбан.

Постачання газу на умовах ПСО

Корбан заявляє, що у 2016 році ціна газу за тисячу кубів була 315 гривень.

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"А тепер порівняйте різницю між цією ціною та тисячею доларів за тисячу кубів. І начебто це не Коломойському гроші повертають, а "Укрнафті". Але якби ця сума зайшла, то йому зараз попер би прибуток", – сказав Геннадій Корбан.

Він додав, що минулого року обсяги газу передали спеціальним законом, але в ці дні він судиться знову за ті самі обсяги.

"Мабуть, закон ухвалили, але не реалізували його. Все-таки пандемія коронавірусу, велике будівництво, де ж тут узяти зайві гроші, ще й такі. І що робить зараз Коломойський? Він каже: "Ні, ні, ви ж мені винні 2 мільярди кубів газу, а не гроші. І коли ви ухвалювали закон, газ коштував триста доларів, а зараз тисячу, тому переухвалюйте закон". Розумієте, у чому хитрість?", – каже він.

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"Газпром" відмовився від транзиту через Україну

Зазначимо, що у жовтні 2021 року російська компанія-гігант відмовилася від додаткових обсягів транзиту газу через Україну на ноябрь.

Тоді "Оператор ГТС України", як і сьогодні, пропонував до 9,8 млн. куб. м на добу через газорозподільну станцію "Суджа" та до 5,2 млн. куб. м на добу через станцію "Збереження".

А ось Польщі минулого разу пощастило більше. У жовтні "Газпром" викупив третину запропонованих потужностей через Польщу газопроводом "Ямал – Європа".

Раніше ми писали, що "Газпром" відновив постачання природного газу до Молдови, що виявилася на межі енергетичної кризи, але вже за новою ціною.

А також "Сьогодні" разом з експертом розбиралися, чому РФ відмовилася від постачання енергетичного вугілля в Україну та чим це може загрожувати.

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