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Жена Лещенко уехала в Москву на заработки

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
17 декабря, 10:21
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В прошлый раз Dj Nastia играла на секс-вечеринке – за нее оправдывался муж
Анастасия Топольская снова нарывается на скандал. Коллаж "Сегодня"
Анастасия Топольская снова нарывается на скандал. Коллаж "Сегодня"

Жена бывшего члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко Анастасия Топольская (сценический псевдоним Dj Nastia) снова выступит в московском клубе "Мутабор", где она уже играла в мае.

Об этом свидетельствуют анонсы на площадках по продаже билетов.

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Она примет участие в вечеринке 18-19 декабря.

"Двадцать пять имен в лайнапе — 24 выступления, учитывая бэк-ту-бэк Abelle и Ptashenko в прайме мейна, в который заявлены Nastia (Топольская. – Ред.) и Shadowax c лайвом", – говорится в сообщении.

Стоимость билетов от 2000 рублей (от 740 грн).

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Топольская уже выступала в этом клубе

  • В мае этого года в клубе Mutabor она приняла участие в секс-вечеринке под названием "Хоровод". Она засветилась в очень откровенном костюме. Но украинцев разозлил не ее сценический образ, а то, что в разгар войны с Россией, она ездит туда на заработки.
  • Выступление на вечеринке в московском клубе возмутило политиков и общественных деятелей. Более того, против жены Лещенко призывали ввести санкции за поездку в Москву.
  • В свою очередь Лещенко нелепо оправдал супругу за выступление в Москве. По его словам, Анастасия Топольская поучаствовала в развратной вечеринке, чтобы поддержать жертв режима Путина.

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