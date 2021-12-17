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Дружина Лещенко поїхала до Москви на заробітки

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
17 грудня, 10:21
В закладинки
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Минулого разу Dj Nastia грала на секс-вечірці – за неї виправдовувався чоловік
Анастасія Топольська знову наривається на скандал. Колаж "Сьогодні"
Анастасія Топольська знову наривається на скандал. Колаж "Сьогодні"

Дружина колишнього члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка Анастасія Топольська (сценічний псевдонім Dj Nastia) знову виступить у московському клубі "Мутабор", де вона вже грала у травні.

Про це свідчать анонс на майданчиках з продажу квитків.

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Вона візьме участь у вечірці 18-19 грудня.

"Двадцять п'ять імен у лайнапі – 24 виступи, враховуючи бек-ту-бек Abelle та Ptashenko у праймі мейну, в який заявлені Nastia (Топольська. – Ред.) та Shadowax з лайвом", – йдеться у повідомленні.

Вартість квитків від 2000 рублів (від 740 грн.).

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Топольська вже виступала у цьому клубі

  • У травні цього року у клубі Mutabor вона взяла участь у секс-вечірці під назвою "Хоровод". Вона засвітилася у дуже відвертому костюмі. Але українців розлютив не її сценічний образ, а те, що у розпал війни з Росією, вона їздить туди на заробітки.
  • Виступ на вечірці у московському клубі обурив політиків та громадських діячів. Більше того, проти дружини Лещенка закликали ввести санкції за поїздку до Москви.
  • В свою чергу Лещенко безглуздо виправдав дружину за виступ у Москві. За його словами, Анастасія Топольська взяла участь у розпусній вечірці, щоб підтримати жертв режиму Путіна.

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