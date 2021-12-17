Дружина Лещенко поїхала до Москви на заробітки

Дружина колишнього члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка Анастасія Топольська (сценічний псевдонім Dj Nastia) знову виступить у московському клубі "Мутабор", де вона вже грала у травні.
Про це свідчать анонс на майданчиках з продажу квитків.
Вона візьме участь у вечірці 18-19 грудня.
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"Двадцять п'ять імен у лайнапі – 24 виступи, враховуючи бек-ту-бек Abelle та Ptashenko у праймі мейну, в який заявлені Nastia (Топольська. – Ред.) та Shadowax з лайвом", – йдеться у повідомленні.
Вартість квитків від 2000 рублів (від 740 грн.).
Топольська вже виступала у цьому клубі
- У травні цього року у клубі Mutabor вона взяла участь у секс-вечірці під назвою "Хоровод". Вона засвітилася у дуже відвертому костюмі. Але українців розлютив не її сценічний образ, а те, що у розпал війни з Росією, вона їздить туди на заробітки.
- Виступ на вечірці у московському клубі обурив політиків та громадських діячів. Більше того, проти дружини Лещенка закликали ввести санкції за поїздку до Москви.
- В свою чергу Лещенко безглуздо виправдав дружину за виступ у Москві. За його словами, Анастасія Топольська взяла участь у розпусній вечірці, щоб підтримати жертв режиму Путіна.