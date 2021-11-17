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"Я была в шоке, когда увидела": Зеленского заметили с пивом в одном из пабов (фото, видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
17 ноября, 10:44
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В Сети показали, как президент болеет за украинскую сборную по футболу
Зеленский болел за сборную в столичном пабе. Фото: коллаж "Сегодня"
Зеленский болел за сборную в столичном пабе. Фото: коллаж "Сегодня"

Президента Украины Владимира Зеленского вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком заметили вечером 16 ноября в одном из киевских пабов во время просмотра футбольного матча отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

Фотографии с главой государства киевляне опубликовали в Instagram.

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На одном из снимков Зеленский сидит в центре стола. Перед ним стоит бокал пива. По левую руку от него находится Ермак, а справа от президента сидит человек с bluetooth-гарнитурой на ухе, вероятно охранник.

"Мой соседний столик. Болеем вместе за сборную Украины", – прокомментировала публикацию автор поста.

Фото: deshvar_lina/Instagram
Фото: deshvar_lina/Instagram

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Другие посетители также сфотографировались с президентом и опубликовали снимки в Сети.

"Я была в шоке, когда я увидела, как в 0,5м от меня идет Зеленский с компанией. Я повисла и не могла поверить своим глазам, они сели за нами", – написала девушка.

Фото: mollykurtova/Instagram
Фото: mollykurtova/Instagram

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"С Президентом смотрели футбол!" – написал мужчина, который сделал фото с Зеленским.

Фото: carsexpertukraine/Instagram
Фото: carsexpertukraine/Instagram

Как Зеленский поздравил сборную Украины

Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф, где они будут бороться за выход на Чемпионат мира 2022 года.

"Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира – 2022 год. Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся. Может быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу!" – написал президент в Telegram.

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