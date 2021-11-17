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"Я була в шоці, коли побачила": Зеленського помітили з пивом в одному з пабів (фото, відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
17 листопада, 10:44
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У Мережі показали, як президент вболіває за українську збірну з футболу
Зеленський вболівав за збірну у столичному пабі. Фото: колаж "Сьогодні"
Зеленський вболівав за збірну у столичному пабі. Фото: колаж "Сьогодні"

Президента України Володимира Зеленського разом із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком помітили увечері 16 листопада в одному із київських пабів під час перегляду футбольного матчу відбору на чемпіонат світу 2022 року між збірними України та Боснії та Герцеговини

Фотографії з главою держави кияни опублікували в Instagram.

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На одному зі знімків Зеленський сидить у центрі столу. Перед ним стоїть келих пива. Ліворуч від нього знаходиться Єрмак, а праворуч від президента сидить людина з bluetooth-гарнітурою на вусі, ймовірно охоронець.

"Мій сусідній столик. Вболіваємо разом за збірну України", – прокоментувала публікацію авторка посту.

Фото: deshvar_lina/Instagram
Фото: deshvar_lina/Instagram

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Інші відвідувачі також сфотографувалися з президентом та опублікували знімки в Мережі.

"Я була в шоці, коли я побачила, як за 0,5 м від мене йде Зеленський з компанією. Я повисла і не могла повірити своїм очам, вони сіли за нами", – написала дівчина.

Фото: mollykurtova/Instagram
Фото: mollykurtova/Instagram

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"З Президентом дивилися футбол!" – написав чоловік, який зробив фото із Зеленським.

Фото: carsexpertukraine/Instagram
Фото: carsexpertukraine/Instagram

Як Зеленський привітав збірну України

Президент Володимир Зеленський привітав збірну України з виходом до плей-офф, де вони боротимуться за вихід на Чемпіонат світу 2022 року.

"Ці діти щойно перемогли та потрапили до плей-офф, де боротимуться за вихід на чемпіонат світу – 2022 рік. Цих хлопців ми шалено підтримуватимемо і зірвемо горлянку, коли їм це вдасться. Може бути інакше? Вірю, що ні. Тому що ці діти – збірна України з футболу! – написав президент у Telegram.

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