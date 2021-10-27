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"Вообще улетел в космос": Гройсман потроллил Тищенко из-за говядины по 20 грн

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
27 октября, 18:42
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Народный депутат шокировал украинцев ценами на самом дорогом рынке Киева- удивился даже бывший премьер
Гройсман (слева) высмеял Тищенко. Коллаж "Сегодня"
Гройсман (слева) высмеял Тищенко. Коллаж "Сегодня"

Лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман высмеял познания "слуги народа" Николая Тищенко о ценах на продукты.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

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Особенно его удивила невероятно "дешевое" м'ясо.

"Они реально живут в другой реальности, вообще улетели в космос. Говядина по 20 грн? Это только в его (Тищенко) представлении или на его столе. Может, он в столовой Рады что-то покупает за 20 гривен? Но 220 гривен – это уже большая разница", – сказал Гройсман.

Конфуз Тищенко с ценами на продукты

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27 октября 1991. Состоялся форум интеллигенции Донецкой области, в котором приняли участие 300 человек

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