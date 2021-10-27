"Взагалі полетів у космос": Гройсман потролив Тищенка через яловичину по 20 грн

Лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман висміяв пізнання "слуги народу" Миколи Тищенка в цінах на продукти.
Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.
Особливо його здивувала неймовірно "дешеве" м'ясо.
"Вони реально живуть в іншій реальності, взагалі полетіли в космос. Яловичина по 20 грн? Це лише у його (Тищенка) уяві або на його столі. Може, він у їдальні Ради щось купує за 20 гривень? Але 220 гривень – це вже велика різниця", – сказав Гройсман.
Конфуз Тищенка з цінами на продукти
- Нещодавно у кулуарах Верховної Ради Тищенко розповідав журналістам, за якими цінами купує продукти. Він зізнався, що ходить на Бессарабський ринок, який вважають одним із найдорожчих у Києві, та любить там дегустувати сало. Але несподівано почав називати смішні цифри. Журналісти "Сьогодні" сходили на цей ринок та побачили реальні ціни.
- Також нам там розповіли, яке насправді сало купує Тищенко. Продавці зауважили, що нардеп – частий покупець на Бессарабському ринку.
- У соцмережах користувачі вже висміяли Тищенка за гречку по 12 грн з огляду на те, що зараз її ціна вже перевищує 40 грн.