"Взагалі полетів у космос": Гройсман потролив Тищенка через яловичину по 20 грн

Лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман висміяв пізнання "слуги народу" Миколи Тищенка в цінах на продукти.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

Особливо його здивувала неймовірно "дешеве" м'ясо.

"Вони реально живуть в іншій реальності, взагалі полетіли в космос. Яловичина по 20 грн? Це лише у його (Тищенка) уяві або на його столі. Може, він у їдальні Ради щось купує за 20 гривень? Але 220 гривень – це вже велика різниця", – сказав Гройсман.