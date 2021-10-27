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"Взагалі полетів у космос": Гройсман потролив Тищенка через яловичину по 20 грн

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
27 жовтня, 18:42
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Гройсман (ліворуч) висміяв Тищенка. Колаж "Сьогодні"
Гройсман (ліворуч) висміяв Тищенка. Колаж "Сьогодні"

Лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман висміяв пізнання "слуги народу" Миколи Тищенка в цінах на продукти.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

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Особливо його здивувала неймовірно "дешеве" м'ясо.

"Вони реально живуть в іншій реальності, взагалі полетіли в космос. Яловичина по 20 грн? Це лише у його (Тищенка) уяві або на його столі. Може, він у їдальні Ради щось купує за 20 гривень? Але 220 гривень – це вже велика різниця", – сказав Гройсман.

Конфуз Тищенка з цінами на продукти

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