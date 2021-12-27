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В Крыму угрожают задержать Зеленского – что затеяли оккупанты

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
27 декабря, 16:48
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Самопровозглашенный глава оккупированного полуострова Аксенов собрался подавать иск
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупационные власти Крыма подадут иск в суд на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы взыскать якобы "задолженность за коммунальные услуги, которая у него образовалась". По словам самопровозглашенного "главы" полуострова Сергея Аксенова, президент "владеет" квартирой в Ливадии.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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Аксенов заявил, что несколько месяцев назад Зеленский перестал платить коммунальные платежи.

"Судиться. Выйду с иском. Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника. В случае прибытия в Крым", – сказал он, отвечая на вопрос о мерах, которые примут оккупационные власти полуострова.

Аксенов заявил, что Зеленский ранее своевременно платил за коммунальные услуги.

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"Коллеги говорили, раньше стабильно вносил по 6 тыс. рублей в месяц", – подытожил он.

А что там за квартира у Зеленского в Крыму?

На самом деле у президента Украины нет квартиры на полуострове, недвижимостью владеет его супруга Елена Зеленская. Так, согласно декларации о доходах и имуществе Владимира Зеленского, первая леди владеет квартирой в Ливадии площадью 129,8 кв. метра. Зеленская купила ее в апреле 2013 года вместе с паркоместом площадью 16,1 кв. метра, говорится в документе. Стоимость этого имущества оценивают в 1,3 миллиона гривен (более 160 тысяч долларов по курсу валют того периода).

В феврале 2021 года оккупационные власти Крыма заявили, что задолженности у Елены Зеленской по коммунальным платежам нет.

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В июне 2021 года в Офисе Президента ответили на запрос издания "Крым.Реалии", действительно ли Елена Зеленская оплачивает коммунальные услуги в Крыму.

"Первая леди Украины Елена Зеленская не является органом государственной власти или иным субъектом властных полномочий, формирующим государственную политику по каким-либо вопросам, а Офис Президента не является распорядителем запрашиваемой вами в письме информации", – ответили в ОП.

Кто бы вообще говорил – Аксенов сам окажется в суде

  • Суд два раза разрешал задержать самопровозглашенного "главу" Крыма. Так, в 2014 году Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство органов досудебного следствия "о задержании Сергея Аксенова, назначенного парламентом Крыма премьером автономии".
  • При этом в Генпрокуратуре напомнили, что осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве, ранее начатом Главным следственным управлением СБУ в отношении С.Аксенова по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).
  • Также в 2016 году по ходатайству прокуратуры Печерским судом Киева дано разрешение на задержание и арест "премьера Крыма" Сергея Аксенова.
  • Кроме того, Аксенов помогал боевикам на Донбассе. Международная следственная группа в рамках расследования крушения самолета рейса МН17 на Донбассе обнародовала переговоры, в которых фигурирует "глава" аннексированного Крыма – Сергей Аксенов. Согласно опубликованному расследованию, в июле 2014 года "помогать" наемникам РФ на Донбассе отправилась группа из Крыма.

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