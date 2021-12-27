У Криму погрожують затримати Зеленського – що затіяли окупанти

Самопроголошений глава окупованого півострова Аксьонов зібрався подавати позов

Президент України Володимир Зеленський. Фото: коллаж "Сьогодні"

Окупаційна влада Криму подасть позов до суду на президента України Володимира Зеленського, щоб стягнути нібито "заборгованість за комунальні послуги, яка у нього утворилася". За словами самопроголошеного "глави" півострова Сергія Аксьонова, президент "володіє" квартирою в Лівадії.

Про це він розповів у інтерв'ю ТАСС.

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Аксьонов заявив, що кілька місяців тому Зеленський перестав платити комунальні платежі.

"Судитися. Вийду з позовом. Мене ж вони хочуть заарештувати за щось. От і ми затримаємо його як боржника. У разі прибуття до Криму", – сказав він, відповідаючи на запитання про заходи, які ухвалять окупаційна влада півострова.

Аксьонов заявив, що Зеленський раніше своєчасно платив за комунальні послуги.

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"Колеги казали, що раніше стабільно вносив по 6 тис. рублів на місяць", – підсумував він.

А що там за квартира у Зеленського в Криму?

Насправді президент України не має квартири на півострові, нерухомістю володіє його дружина Олена Зеленська. Так, згідно з декларацією про доходи та майно Володимира Зеленського, перша леді має квартиру в Лівадії площею 129,8 кв. метри. Зеленська купила її у квітні 2013 року разом із паркомісцем площею 16,1 кв. метра, йдеться у документі. Вартість цього майна оцінюють у 1,3 мільйона гривень (понад 160 тисяч доларів за курсом валют того періоду).

У лютому 2021 року окупаційна влада Криму заявила, що заборгованості у Олени Зеленської з комунальних платежів немає.

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У червні 2021 року в Офісі Президента відповіли на запит видання "Крим.Реалії", чи справді Олена Зеленська оплачує комунальні послуги у Криму.

"Перша леді України Олена Зеленська не є органом державної влади або іншим суб'єктом владних повноважень, який формує державну політику з будь-яких питань, а Офіс Президента не є розпорядником інформації, яку ви запитуєте в листі", – відповіли в ОП.

Хто б взагалі казав – Аксьонов сам опиниться в суді