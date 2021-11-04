Спасибо за "комфорт" в плацкарте. В Раде ярко поздравили Лещенко

Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко поздравил бывшего члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко с Днем железнодорожника, при этом высмеяв его "успехи".
Он опубликовал соответствующее письмо в Facebook.
"Значение украинской железной дороги трудно переоценить: она, отдаляя каждого из нас от возможности комфортно путешествовать по Украине, дает Вам возможность уже который год покупать себе элитную недвижимость. Фактов хищения средств на железной дороге, требований взяток со стороны руководства "Укрзализныци" с каждым днем все больше, как и увеличение Вами своего состояния. С чем и поздравляю вас в этот весьма праздничный для Вас день", – написал Власенко.
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Он отметил, что профессиональные качества Лещенко-железнодорожника удивляют всех, "кто хотя бы раз приобретал билет на украинский поезд и прочувствовал на себе плацкартный "комфорт".
"Украинская железная дорога – удобно и выгодно, однако, к сожалению, только пока для Вас и Ваших поборников. В этот светлый праздник желаю Вам исполнять свои прямые служебный обязанности качественно и профессионально, а поэтому пожелаю Вам иметь хоть немного человеческих качеств – честности, умения нести ответственность и уменьшения ненасытности", – написал нардеп.
"Укрзализныця" попрощалась с Лещенко
- 22 сентября Кабинет министров отказался продлевать контракт с членом набсовета "Укрзализныци" Сергеем Лещенко. За 2 года работы в этом органе большинству он запомнился только одним – сказочными гонорарами.
- Более того, украинцы активно требовали выгнать Лещенко из "Укрзализныци", подписавшись под петицией на сайте правительства.
- Ранее экс финансовый директор "Укрзализныци" Андрей Рязанцев рассказывал, что теплое место в наблюдательном совете УЗ полностью поглотило Лещенко. Он даже обвинял его в сговоре с частной компанией.