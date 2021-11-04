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Спасибо за "комфорт" в плацкарте. В Раде ярко поздравили Лещенко

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
4 ноября, 10:56
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Кто хоть раз рискнул купить билет на поезд, прочувствовал на себе результаты работы Лещенко
Власенко (слева) написал смешное письмо Лещенко. Коллаж "Сегодня"
Власенко (слева) написал смешное письмо Лещенко. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко поздравил бывшего члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко с Днем железнодорожника, при этом высмеяв его "успехи".

Он опубликовал соответствующее письмо в Facebook.

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"Значение украинской железной дороги трудно переоценить: она, отдаляя каждого из нас от возможности комфортно путешествовать по Украине, дает Вам возможность уже который год покупать себе элитную недвижимость. Фактов хищения средств на железной дороге, требований взяток со стороны руководства "Укрзализныци" с каждым днем все больше, как и увеличение Вами своего состояния. С чем и поздравляю вас в этот весьма праздничный для Вас день", – написал Власенко.

Он отметил, что профессиональные качества Лещенко-железнодорожника удивляют всех, "кто хотя бы раз приобретал билет на украинский поезд и прочувствовал на себе плацкартный "комфорт".

"Украинская железная дорога – удобно и выгодно, однако, к сожалению, только пока для Вас и Ваших поборников. В этот светлый праздник желаю Вам исполнять свои прямые служебный обязанности качественно и профессионально, а поэтому пожелаю Вам иметь хоть немного человеческих качеств – честности, умения нести ответственность и уменьшения ненасытности", – написал нардеп.

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"Укрзализныця" попрощалась с Лещенко

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