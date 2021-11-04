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Спасибі за "комфорт" у плацкарті. У Раді яскраво привітали Лещенка

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
4 листопада, 10:56
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Хто хоч раз ризикнув купити квиток на потяг, відчув на собі результати роботи Лещенка
Власенко (ліворуч) написав кумедний лист Лещенку. Колаж "Сьогодні"
Власенко (ліворуч) написав кумедний лист Лещенку. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко привітав колишнього члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка з Днем залізничника, водночас висміявши його успіхи.

Він опублікував відкритий лист у Facebook.

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"Значення української залізниці важко переоцінити: вона, віддаляючи кожного з нас від можливості комфортно подорожувати Україною, дає Вам можливість вже який рік купувати собі елітну нерухомість. Фактів розкрадання коштів на залізниці, вимагання хабарів з боку керівництва "Укрзалізниці" з кожним днем все більше, як і збільшення Вами своїх статків. З чим Вас і вітаю у цей вельми святковий для Вас день", – написав Власенко.

Він зазначив, що професійні якості Лещенка-залізничника дивують усіх, "хто хоча б раз купував квиток на український потяг та відчув на собі плацкартний "комфорт".

"Українська залізниця – зручно та вигідно, однак, на жаль, лише поки що для Вас і Ваших поборників. У це світле свято бажаю Вам виконувати свої прямі посадові обов'язки – якісно і професійно, а тому ще побажаю Вам мати хоча б трошки людських якостей – чесності, вміння нести відповідальність і зменшення невситимості", – написав нардеп.

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"Укрзалізниця" попрощалася з Лещенком

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