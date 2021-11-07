Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Колос - Шахтер: онлайн Колос - Шахтер: онлайн 🔥 Шевченко нашел работу Маска, кто ты? Маска, кто ты? 💉 Депутаты - антивакцинаторы
СЕГОДНЯ Власть Кулуары

Семейный подряд в Верховной Раде: Соболев и Лубинец пристроили жену, "слуги" – детей

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
7 ноября, 15:12
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Арахамия потребовал всех родственников уволить
У Лубинца и Соболева жены работают помощниками народных депутатов / Коллаж "Сегодня"
У Лубинца и Соболева жены работают помощниками народных депутатов / Коллаж "Сегодня"

Все чаще появляется информация, что народные депутаты назначают себе в помощники своих родственников или пристраивают их своим коллегам. Таким образом работа в парламенте превращается в семейный подряд.

Например, жена Дмитрия Лубинца (группа "За будущее") стала помощницей его политического оппонента – нардепа от "Слуги народа" Арсения Пушкаренко. Жена Сергея Соболева (ВО "Батькивщина") – помощница Михаила Цымбалюка, однопартийца своего мужа. А депутаты от "Слуги народа" Андрей Костин и Андрей Задорожный пристроили в помощники своих детей.

Реклама

Об этом рассказывается в сюжете телеканала "Украина 24".

Мнения

"Когда говорят, что это – кумовство, это неправда, – считает сам Лубинец. – Она абсолютно профессиональный человек, которому предложили должность не потому, что она моя жена".

"Мое отношение очень негативное, конкретно негативное, более негативного отношения вы не найдете. Выглядит это плохо, поэтому я лично предложил каждому уволить этих работников", – заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Реклама

"Иногда это единственный способ получить возможность профессионально себя проявить. Клеймо оппозиционера достается и его семье. Когда я баллотировался впервые в 1990 году, мою жену уволили с должности", – оправдывается Сергей Соболев.

Запрет

Законопроект о запрете назначать помощниками родственников депутаты приняли еще в прошлом году. Однако он так и не вступил в силу – из-за технических несогласованностей. Устранили их только недавно, однако депутаты уже придумали, как его обойти! В таком случае достаточно, чтобы родственники устраивались на работу к коллегам парламентария.

По закону у депутатов может быть до трех десятков помощников. Часть из них может выполнять свои обязанности на общественных началах, то есть бесплатно, часть – по трудовому соглашению и получать за это зарплату из госбюджета. На этих помощников выделяется почти 57 тысяч гривен в месяц.

Реклама

И помимо родства, помощники депутатов попадают в скандалы.

  • Например, в июле помощника народного депутата поймали на взятке. Почти за шесть тысяч долларов он обещал решить вопрос о выделении земельного участка участникам Операции объединенных сил.
  • В 2017 году стало известно имя народного депутата, помощник которого во Львове был задержан на взятке в 140 тысяч гривен за лоббирование интересов бизнеса. Им оказался депутат от "Народного фронта" Юрий Савчук.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

7 ноября 1991. На страницах газет публикуют лозунги кандидатов в президенты Украины. Вот с какими лозунгами претенденты идут на выборы

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.19

Российский рубль (₽)

0.3671

Евро (€)

30.28

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

153 131

заболело за неделю в Украине

0%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять