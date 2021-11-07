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Сімейний підряд у Верховній Раді: Соболєв та Лубінець влаштували дружин, "слуги" – дітей

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
7 листопада, 15:12
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Арахамія вимагає всіх родичів звільнити
У Лубінця та Соболєва дружини працюють помічниками народних депутатів / Колаж "Сьогодні"
У Лубінця та Соболєва дружини працюють помічниками народних депутатів / Колаж "Сьогодні"

Все частіше з'являється інформація, що народні депутати призначають собі в помічники своїх родичів або влаштовують їх до своїх колег. Таким чином робота в парламенті перетворюється на сімейний підряд.

Наприклад, дружина Дмитра Лубінця (група "За майбутнє") стала помічницею його політичного опонента – нардепа від "Слуги народу" Арсенія Пушкаренка. Дружина Сергія Соболєва (ВО "Батьківщина") – помічниця Михайла Цимбалюка, однопартійця свого чоловіка. А депутати від "Слуги народу" Андрій Костін та Андрій Задорожний влаштували у помічники своїх дітей.

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Про це розповідається у сюжеті телеканалу "Україна 24".

Думки

"Коли кажуть, що це – кумівство, це неправда , – вважає сам Лубінець. – Вона абсолютно професійна людина, якій запропонували посаду не тому, що вона моя дружина".

"Моє ставлення дуже негативне, конкретно негативне, негативнішого ставлення ви не знайдете. Це має поганий вигляд, тому я особисто запропонував кожному звільнити цих працівників", – заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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"Іноді це єдиний спосіб отримати змогу професійно проявити себе. Клеймо опозиціонера дістається і його сім'ї. Коли я балотувався вперше у 1990 році, мою дружину звільнили з посади", – виправдовується Сергій Соболєв.

Заборона

Законопроект про заборону призначати помічниками родичів депутати ухвалили ще торік. Проте він так і не набув чинності через технічні неузгодженості. Усунули їх лише нещодавно, проте депутати вже вигадали, як його обійти! У такому разі достатньо, щоб родичі влаштовувалися працювати до колег парламентаря.

За законом депутати можуть мати до трьох десятків помічників. Частина з них може виконувати свої обов'язки на громадських засадах, тобто безкоштовно, частина – за трудовою угодою та отримувати за це зарплату з держбюджету. На цих помічників із бюджету виділяється майже 57 тисяч гривень на місяць.

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Помічники депутатів потрапляють у скандали.

  • Наприклад, у липні помічника народного депутата спіймали на хабарі. Майже за шість тисяч доларів він обіцяв вирішити питання щодо виділення земельної ділянки учасникам Операції об'єднаних сил.
  • У 2017 році стало відоме ім'я народного депутата, помічника якого у Львові було затримано на хабарі у 140 тисяч гривень за лобіювання інтересів бізнесу. Ним виявився депутат від "Народного фронту" Юрій Савчук.

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