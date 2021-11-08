Российские оккупанты опозорились новым фейком о ВСУ и армии Ирана (видео)

Боевики иранских военных причислили к украинской армии. Коллаж "Сегодня"
Пророссийские боевики на Донбассе попытались обвинить украинскую армию в переброске войск и "приплели" сюда иранских военных. Но фейк был разоблачен. Об этом написал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
"Позавчера это было передвижение иранской армии, а вчера в сводках "ополчения" это превратилось в передвижение ВСУ", – написал он.
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Россия – фабрика фейков
- РФ давно ведет против Украины не только военную кампанию, но и гибридную. Один из любимых фейков пропагандщистов в т.н. "Л/ДНР" – "наступление ВСУ". Ранее компания Facebook заявляла, что Россия на первом месте по производительству фейков.
- Летом этого года боевик "ДНР" выдал очередной фейк об Украине, мол, в составе ВСУ воюют "бессмертные поляки".
- На Харьковщине СБУ разоблачила 50 тысяч ботов, которые агитировали за Россию. Ботоферма создавала аккаунты для распространения заказных материалов оккупантов: по срыву вакцинации, дискредитации украинской власти. Также недавно стало известно, что Россия нападает на украинцев через антивакцинаторов.
- В июне СБУ пристыдила ФСБ России за фейк об "украинском агенте". В спецслужбе призвали СМИ скептически относиться к любой информации такого типа из РФ.