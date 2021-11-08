Российские оккупанты опозорились новым фейком о ВСУ и армии Ирана (видео)

Противник не прекращает нелепые попытки дискредитировать украинскую армию

Боевики иранских военных причислили к украинской армии. Коллаж "Сегодня"

Пророссийские боевики на Донбассе попытались обвинить украинскую армию в переброске войск и "приплели" сюда иранских военных. Но фейк был разоблачен. Об этом написал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

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"Позавчера это было передвижение иранской армии, а вчера в сводках "ополчения" это превратилось в передвижение ВСУ", – написал он.

Россия – фабрика фейков