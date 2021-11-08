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Російські окупанти зганьбилися новим фейком про ЗСУ та армію Ірану (відео)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
8 листопада, 15:52
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Противник не припиняє безглуздих спроб дискредитувати українську армію
Бойовики іранських військових зарахували до української армії. Колаж "Сьогодні"
Бойовики іранських військових зарахували до української армії. Колаж "Сьогодні"

Проросійські бойовики на Донбасі спробували звинуватити українську армію у перекиданні військ та "приплели" сюди іранських військових. Але фейк було викрито. Про це написав у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

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"Позавчора це було пересування іранської армії, а вчора у зведеннях "ополчення" це перетворилося на пересування ЗСУ", – написав він.

Росія – фабрика фейків

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8 листопада 1991. Із різних куточків України надходять повідомлення про вивезення військової техніки з території країни.

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