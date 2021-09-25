Правила стиля Ангелы Меркель: жакеты на трех пуговицах, неизменная короткая стрижка и никаких шпилек

Канцлер Германии возглавляет рейтинги самых влиятельных женщин не только в политике, но и в мире моды. Её стиль можно критиковать и осуждать за старомодность, а можно похвалить за уникальность

Коллаж "Сегодня"

Ангела Меркель занимает пост канцлера Германии с ноября 2005 года. Но в большой политике она уже более 30 лет. Часто внимание общественности привлекают не только высказывания Меркель, но и её манера одеваться. Сайт "Сегодня" проанализировал, в чём привыкла выходить в свет одна из самих влиятельных женщин мира.

Один фасон жакета на десятилетия

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Многие отмечают постоянство фрау Меркель не только в контексте её политической деятельности, но и во внешнем виде. Например, независимо от модных тенденций, она постоянно выбирает одну и ту же модель жакета: однобортный прямого кроя с тремя пуговицами. Авторство этого предмета гардероба, который уже стал культовым, принадлежит дизайнеру из Гамбурга Беттине Шёнбах.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в фирменном жакете / Фото Steffen Kugler/Reuters

Закрытые туфли и "нет" обуви с тонкими шпильками

Достаточно закрытый верх Меркель дополняет тёмными прямыми брюками. В качестве обуви чаще всего служат закрытые туфли с заострённым мысом либо балетки обязательно на низком ходу. В редких случаях политик допускает каблук до 5 сантиметров.

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Меркель выбирает низкий ход и никакой шпильки / Коллаж "Сегодня"

Меркель очень сдержанна в одежде и во время серьёзных переговоров и даже на общественных мероприятиях. Вот что об этом говорит психолог Анастасия Морозова:

"Главная женщина страны и Европы — это высокий статус. Женщина обычно вызывает неосознанные реакции: у мужчин — желание как сексуального объекта, а у женщин — конкуренцию. Поэтому стиль Ангелы Меркель такой удачный для её карьеры. Зачастую неброско одета фрау Меркель не притягивает взгляды к наряду. Костюмы, обычно брючные, скрывают её женственность. Надевая брюки, женщина "говорит" мужчинам, с которыми часто имеет дело на переговорах: "Я из ваших, я такая как вы, не обращайте внимание что я женщина". Можно предположить, что она не хочет выделяться среди мужчин, а её дела говорят громче её нарядов"

Консервативная, но не скучная: в гардеробе у канцлера все цвета радуги

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Примечательно, что канцлер ФРГ хоть и консервативна в фасонах костюма, но далеко не скучная. Публично она появлялась в жакетах всех цветов радуги: насыщенного кораллового и солнечного жёлтого, сочного зелёного и яркого бирюзового. Вместе с тем она не исключает из гардероба и более сдержанные оттенки бордового, глубокого синего и классической чёрно-серой палитры.

Консервативна в фасонах Меркель выбирает яркие цвета в одежде / Коллаж "Сегодня"

Психолог объясняет такие эксперименты:

"Выбор разных цветов пиджака или костюма может говорить о некоторой компенсации цветом при отсутствие выбора фасона и разнообразии одежды"

Постоянству в сумках можно позавидовать

Подобный подход Ангелы Меркель, который она использует при выборе жакета, политик применяет и к сумкам. На работу — только со вместительной сумкой-тоут с крепкими ручками. Её часто видели с аксессуаром одного и того же бренда, который постоянно менял свой цвет. Чтобы не тратить время на сочетание сумочки с основным образом, канцлер предусмотрительно приобрела одинаковое изделие в разных оттенках.

У фрау Меркель одна модель сумки на все случаи жизни / Коллаж "Сегодня"

"Железный канцлер" в юбках: редко, но метко

Политик не отрицает юбки на все 100%. В женственных образах она появляется редко, но метко. Например, на красную дорожку любимого оперного фестиваля Вагнера. При этом Меркель не изменяет себе, выбирая длину миди или макси, строгие фасоны и отсутствие отделки в виде бантиков, оборок или рюш.

Даже на красной дорожке канцлер Германии не изменяет своему стилю / Коллаж "Сегодня"

На вечерние и торжественные выходы она также предпочитает низкий ход и комфортную обувь.

Политик не любит кичиться ювелирными украшениями и свои образы дополняет достаточно скромным аксессуаром в виде тонкого ожерелья из жемчуга.

Фирменная короткая стрижка уже более 20 лет

Парикмахеры всего мира уже привыкли к просьбам клиенток сделать стрижку "как у Меркель". Когда политик только делала свои первые шаги в карьере, не было понятия "имиджмейкер". Поэтому она часто получала критику в свой адрес из-за стиля одежды и неизменной прически в форме "горшочка".

Фирменная причёска Меркель ещё с 90-х годов / Фото: Reinhard Krause / Reuters

Но незадолго, как Меркель пришла на свой пост канцлера Германии, её имидж заметно поменялся. Конечно, с длинными локонами и ослепительным блондом её мы никогда не видели и, очевидно, не увидим. Но на замену укладке подростка в 2003-м политик предстала миру с филированным многоступенчатым "пажем" и челкой, уложенной набок. Этой укладке не изменяет по сей день.

Фирменная причёска Ангелы Меркель – "многоступенчатый паж" / Коллаж "Сегодня"

Таким постоянством фрау Меркель транслирует свои приоритеты и убеждения, мол, кроме красоты и выбора очередного наряда есть занятия поважнее. Но hair-stylist Виктория Озинковская советует "освежить" образ и присмотреться к более современным вариантам причёсок:

"Я бы поменяла ее стрижку, на короткую модельную или же каре. В каре очень много форм. Эти два вида стрижек добавили бы стиля и придали деловой вид. По поводу цвета волос, к этим стрижкам и ее образу подошли бы шоколадные оттенки, можно добавить немного светлых прядок"

Многие связывают смену имиджа с переменами в жизни. Кто знает — может, предстоящие выборы в парламент Германии станут причиной смены привычного образа Ангелы Меркель.