Нуланд едет в Москву договориться по Донбассу без Украины – СМИ

Москва и Вашингтон могут возобновить российско-американские переговоры по Донбассу. Такой вопрос планирует поднять заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая сегодня прибыла в Россию. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник.
"На полях трехдневных переговоров существует заинтересованность сторон в обсуждении параметров возобновления российско-американских консультаций по урегулированию на востоке Украины", – сказал источник.
Формат "Волкер-Сурков"
- Как известно, до 2019 года российско-американские переговоры по Донбассу вели помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.
- 21 августа 2017 года состоялась первая встреча Суркова и Волкера в Минске. По словам помощника Путина, дискуссия велась "честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости".
- Вторая встреча состоялась тайно 7 октября того же года в Белграде (Сербия). Переговоры прошли в закрытом режиме, а обсуждали стороны урегулирование конфликта на Донбассе.
- Третья встреча прошла 13 ноября снова в Белграде. Тогда Сурков и Волкер договорились сотрудничать по Донбассу.
- Четвертый раз Сурков и Волкер провели переговоры по Донбассу 26 января 2018 года в Дубае (ОАЭ). Ключевым вопросом стал закон о реинтеграции Донбасса, но из-за разных подходов в этом вопросе добиться единого взгляда не удалось.