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Нуланд едет в Москву договориться по Донбассу без Украины – СМИ

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
11 октября, 17:44
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До 2019 года такие переговоры вели Сурков и Волкер, но их формат распался
Виктория Нуланд поднимет в Москве важный для Украины вопрос. Коллаж "Сегодня"
Виктория Нуланд поднимет в Москве важный для Украины вопрос. Коллаж "Сегодня"

Москва и Вашингтон могут возобновить российско-американские переговоры по Донбассу. Такой вопрос планирует поднять заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая сегодня прибыла в Россию. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник.

"На полях трехдневных переговоров существует заинтересованность сторон в обсуждении параметров возобновления российско-американских консультаций по урегулированию на востоке Украины", – сказал источник.

Формат "Волкер-Сурков"

  • Как известно, до 2019 года российско-американские переговоры по Донбассу вели помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.
  • 21 августа 2017 года состоялась первая встреча Суркова и Волкера в Минске. По словам помощника Путина, дискуссия велась "честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости".
  • Вторая встреча состоялась тайно 7 октября того же года в Белграде (Сербия). Переговоры прошли в закрытом режиме, а обсуждали стороны урегулирование конфликта на Донбассе.
  • Третья встреча прошла 13 ноября снова в Белграде. Тогда Сурков и Волкер договорились сотрудничать по Донбассу.
  • Четвертый раз Сурков и Волкер провели переговоры по Донбассу 26 января 2018 года в Дубае (ОАЭ). Ключевым вопросом стал закон о реинтеграции Донбасса, но из-за разных подходов в этом вопросе добиться единого взгляда не удалось.

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