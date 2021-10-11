Нуланд їде в Москву домовитися щодо Донбасу без України – ЗМІ

Москва і Вашингтон можуть відновити російсько-американські переговори щодо Донбасу. Таке питання планує підняти заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, яка сьогодні прибула до Росії. Про це повідомив Інтерфакс з посиланням на джерело.
"На полях триденних переговорів існує зацікавленість сторін в обговоренні параметрів відновлення російсько-американських консультацій з врегулювання на сході України", – сказало джерело.
Формат "Волкер-Сурков"
- Як відомо, до 2019 року російсько-американські переговори щодо Донбасу вели помічник президента РФ Владислав Сурков і спецпредставник Держдепу по Україні Курт Волкер.
- 21 серпня 2017 року відбулася перша зустріч Суркова і Волкера в Мінську. За словами помічника Путіна, дискусія велася "чесно, серйозно, без ілюзій і упередженості".
- Друга зустріч відбулася таємно 7 жовтня того ж року в Белграді (Сербія). Переговори пройшли в закритому режимі, а обговорювали сторони врегулювання конфлікту на Донбасі.
- Третя зустріч відбулася 13 листопада знову в Белграді. Тоді Сурков і Волкер домовилися співпрацювати щодо Донбасу.
- Четвертий раз Сурков і Волкер провели переговори щодо Донбасу 26 січня 2018 року в Дубаї (ОАЕ). Ключовим питанням став закон про реінтеграцію Донбасу, але через різні підходи в цьому питанні досягти єдиного погляду не вдалося.