Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 🍿 Справа Труханова
СЬОГОДНІ Влада Кулуари

Нуланд їде в Москву домовитися щодо Донбасу без України – ЗМІ

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
11 жовтня, 17:44
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
До 2019 року такі переговори вели Сурков і Волкер, але їх формат розпався
Вікторія Нуланд підніме в Москві важливе для України питання. Колаж "Сьогодні"
Вікторія Нуланд підніме в Москві важливе для України питання. Колаж "Сьогодні"

Москва і Вашингтон можуть відновити російсько-американські переговори щодо Донбасу. Таке питання планує підняти заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, яка сьогодні прибула до Росії. Про це повідомив Інтерфакс з посиланням на джерело.

"На полях триденних переговорів існує зацікавленість сторін в обговоренні параметрів відновлення російсько-американських консультацій з врегулювання на сході України", – сказало джерело.

Формат "Волкер-Сурков"

  • Як відомо, до 2019 року російсько-американські переговори щодо Донбасу вели помічник президента РФ Владислав Сурков і спецпредставник Держдепу по Україні Курт Волкер.
  • 21 серпня 2017 року відбулася перша зустріч Суркова і Волкера в Мінську. За словами помічника Путіна, дискусія велася "чесно, серйозно, без ілюзій і упередженості".
  • Друга зустріч відбулася таємно 7 жовтня того ж року в Белграді (Сербія). Переговори пройшли в закритому режимі, а обговорювали сторони врегулювання конфлікту на Донбасі.
  • Третя зустріч відбулася 13 листопада знову в Белграді. Тоді Сурков і Волкер домовилися співпрацювати щодо Донбасу.
  • Четвертий раз Сурков і Волкер провели переговори щодо Донбасу 26 січня 2018 року в Дубаї (ОАЕ). Ключовим питанням став закон про реінтеграцію Донбасу, але через різні підходи в цьому питанні досягти єдиного погляду не вдалося.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

11 жовтня 1991. На другому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталися масштабна аварія та пожежа - На ЧАЕС вийшла з ладу турбіна

Зануритись у той день
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3662

Євро (€)

30.48

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,60
29,50
29,00
28,00
17,67
31,08
29,85
27,80
18,33
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
18,34
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,97
-
30,91
28,46
17,86
Короновірус за тиждень

90 079

захворіло за тиждень в Україні

+39%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти