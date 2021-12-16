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СЕГОДНЯ Власть Кулуары

Качура сравнил кулуары Рады с туалетом для наркоманов (фото)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
16 декабря, 14:39
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Депутат от "Слуги народа" подметил в кулуарах парламента один странный момент
Нардеп Качура сделал неожиданное сравнение. Фото: коллаж "Сегодня"
Нардеп Качура сделал неожиданное сравнение. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура увидел сходство между туалетами в ночных клубах и залами Верховной Рады.

"На первом фото – туалеты в ночных клубах освещены синим светом для того, чтобы наркоманы не могли разглядеть вены. На втором фото – освещение в кулуарах Верховной Рады. Совпадение? Не думаю", – написал нардеп в Telegram и опубликовал фото.

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Туалет в ночном клубе. Фото: Александр Качура
Туалет в ночном клубе. Фото: Александр Качура

Кулуары парламента. Фото: Александр Качура
Кулуары парламента. Фото: Александр Качура

Наркотики и депутаты

  • Народный депутат Александр Юрченко был под наркотиками во время ДТП, об этом свидетельствуют данные экспертизы. Напомним, инцидент произошел 8 июля на площади Мицкевича во Львове. По данным СМИ, нардеп, не убедившись в безопасности маневра, въехал своим Ford Mustang задним ходом в авто Volkswagen Jetta, которое ехало по главной дороге.
  • Также ранее в Киеве патрульные остановили нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара – подозревают, что он находился за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители остановили Toyota Camry депутата, поскольку на авто не освещался номерной знак. Во время общения правоохранители заподозрили, что он невменяем.
  • Кроме того, экс-глава департамента по борьбе c наркопреступностью МВД Илья Кива заявил, что 25% депутатов Верховной Рады принимают наркотики. По его словам, они не считают себя наркозависимыми и думают, что это развлечение.

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