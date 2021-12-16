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СЬОГОДНІ Влада Кулуари

Качура порівняв кулуари Ради з туалетом для наркоманів (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
16 грудня, 14:39
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Депутат від "Слуги народу" помітив у кулуарах парламенту один дивний момент
Нардеп Качура зробив несподіване порівняння. Фото: колаж "Сьогодні"
Нардеп Качура зробив несподіване порівняння. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура побачив схожість між туалетами у нічних клубах та залами Верховної Ради.

"На першому фото – туалети у нічних клубах освітлені синім світлом для того, щоб наркомани не могли розглянути вени. На другому фото – освітлення у кулуарах Верховної Ради. Збіг? Не думаю", – написав нардеп у Telegram та опублікував фото.

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Туалет у нічному клубі. Фото: Олександр Качура
Туалет у нічному клубі. Фото: Олександр Качура

Кулуари парламенту. Фото: Олександр Качура
Кулуари парламенту. Фото: Олександр Качура

Наркотики і депутати

  • Народний депутат Олександр Юрченко був під наркотиками під час ДТП, про це свідчать дані експертизи. Нагадаємо, інцидент стався 8 липня на майдані Міцкевича у Львові. За даними ЗМІ, нардеп, не переконавшись у безпеці маневру, в'їхав своїм Ford Mustang заднім ходом в авто Volkswagen Jetta, яке їхало головною дорогою.
  • Також раніше у Києві патрульні зупинили нардепа від "Слуги народу" Євгена Брагара – підозрюють, що він перебував за кермом автомобіля у стані наркотичного сп'яніння. Правоохоронці зупинили Toyota Camry депутата, оскільки на авто не висвітлювався номерний знак. Під час спілкування правоохоронці запідозрили, що він в нестямі.
  • Крім того, ексглава департаменту боротьби з наркозлочинністю МВС України Ілля Кива заявив, що 25% депутатів Верховної Ради вживають наркотики. За його словами, вони не вважають себе наркозалежними та думають, що це розвага.

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