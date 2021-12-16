Качура порівняв кулуари Ради з туалетом для наркоманів (фото)

Депутат від "Слуги народу" помітив у кулуарах парламенту один дивний момент

Нардеп Качура зробив несподіване порівняння. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура побачив схожість між туалетами у нічних клубах та залами Верховної Ради.

"На першому фото – туалети у нічних клубах освітлені синім світлом для того, щоб наркомани не могли розглянути вени. На другому фото – освітлення у кулуарах Верховної Ради. Збіг? Не думаю", – написав нардеп у Telegram та опублікував фото.

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Туалет у нічному клубі. Фото: Олександр Качура

Кулуари парламенту. Фото: Олександр Качура

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