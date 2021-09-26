Федина поет, Санченко читает рэп, а Кива парится в бане: что вытворяют наши политики в TikTok

В Верховной Раде такими наших депутатов не увидишь! А в TikTok они хайпуют и собирают комментарии "краш".

Коллаж "Сегодня"

Современные политики выбирают современные методы общения с избирателями – соцсети. К Facebook, Twitter и Instagram все уже привыкли, поэтому самые прогрессивные движутся в сторону молодежной аудитории и осваивают TikTok. Сайт "Сегодня" поинтересовался, какой контент публикуют политические деятели, народные депутаты и руководители городов

Аудитория ТикТок в Украине стремительно растет. Так, по данным руководительницы проекту Kantar CMeter Ирины Ворон, охват приложении значительно увеличилось именно за последний год. В период с августа 2020-го по август 2021 года – с 18,2% до 38,6% интернет-пользователей. Основная часть аудитории – молодые люди 16-35 лет.

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Депутаты "раскручивают" в TikTok свои публичные выступления

Наиболее активны в TikTok – депутаты Верховной Рады Украины. Платформу каждый использует по-своему.

Например, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко преподает отрывки речей за парламентской трибуной, цитаты из интервью и ток-шоу. Большое внимание уделяет обсуждению эфиров российских СМИ. "Как же их кроет! Слава Украине!", "В Кремле пылает!", "Мое обращение к российским пропагандистам", – так подписывает свои ролики Гончаренко. Шутки над Скабеевой и антипутинские кричалки набрали совокупно 1,2 млн лайков.

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Коллегу Гончаренко по фракции, Софию Федину, тоже можно найти в популярной соцсети. Однако на странице указано, что это фан-аккаунт и его ведет помощница народного депутата. Блогер по совместительству публикует не только фрагменты из телевизионных эфиров с участием Федины. Парламентарий часто демонстрирует свои вокальные данные на различных форумах и съездах партии. В репертуаре в основном повстанческие песни "Лента за лентой", "Мы идем вперед", "Государство – это кровь и железо. Свобода – это острие мечей".

Правда, они набирают по паре сотен просмотров, изредка количество реакций вырастает до нескольких тысяч.

Чем ближе к молодежи – тем больше юмора

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Нардеп от фракции "Голос" Роман Лозинский – один из самых молодых по возрасту момент этого созыва, а потому с молодежной платформой на "ты". Он монтирует популярные ныне мемы о работе в парламенте. Все это – под трендовую музыку. Кстати, большинство видео Лозинский снимает, не отходя далеко от рабочего места, на фоне Верховной Рады.

И несмотря на то, что Лозинский имеет около 1,5 тысячи подписчиков, у него уже существуют свои поклонники, которые создают фан-аккаунты. Судя по комментариям, это девушки-подростки, которые интересуются не законопроектами, а самим депутатом. Называют его "красавчиком" и "краш".

Скріншот "Сьогодні"

Достаточно юмора и нардепу от монобольшинства Александру Санченко. По совместительству он глава "Зе! Молодежка". У себя на странице Санченко преподает ролики нескольких типов. Это репортажи из сессионного зала, размышления о законопроектах и забавные жизненные курьезы. Так, стоя в одних плавках по колено в море, политик пытается поймать мобильный телефон, который выскальзывает из рук и падает в воду. Видео подписал так: "Решил поработать в море. Но на отдыхе нужно отдыхать".

А еще нардеп делится своим плейлистом любимых исполнителей, топом мест для отдыха в Украине и авторским рэпом о новых законах.

Член депутатской группы "Партия "За майбутнє" Дмитрий Лубинец выступает под ником "Железный Д". Однако видео у него не грубые, а даже милые. В первом посте политик предстает в образе "нардепа-котика" и обещает в TikTok говорить "о серьезных вещах несерьезным тоном".

Также Лубинец делится правовыми лайфхаками, которые набирают от полутысячи до почти ста тысяч просмотров.

"Мама любит скорость": чему учат подписчиков парламентарии-автомобилисты

Еще один "Слуга народа" набирал свои миллионы просмотров на YouTube задолго до депутатства. Александр Куницкий под ником @zpsanekk активно ведет и страницу в TikTok, которая обозначена как официальный аккаунт. Депутат предусмотрительно поделил видео на рубрики: "Политика", "Позитив" и "Zpsanekk vs Полиция". Тематика блога неизменна: сидя за рулем автомобиля, в свойственной ему манере Куницкий общается с работниками патрульной полиции, провоцирует их на эмоции, спорит о правилах дорожного движения. Такие видео в сумме уже набрали более 1,2 млн лайков.

Бывший член Зе-команды, а ныне внефракционный Александр Дубинский тоже интересуется автомобильной тематикой. Щеголяет собственным автопарком, делает обзоры и рассказывает истории о приобретенных машинах (бывшей "ласточке" президента беглого Януковича – коллекционном Mercedes-Benz W124, раритетном Mercedes-Benz W140, електрокросовере Tesla Model X и других).

Вместе с тем нардеп делится своими "дубинизмами" и в видео часто критикует законодательные инициативы. Судя по статусу "жгу, жгал и буду жгать", останавливаться Дубинский не собирается. Тем более, что его постоянно читают 25,3 тыс. фолловеров.

Подальше от политики: политики делятся личной жизнью и досугом

Рыбалка с семьей, отдых на море, фотосессии в обольстительных образах и музыкальные концерты. Видео на такую тематику выкладывает в сеть "Слуга народа" Ирина Борзова. Снимает себя в режиме "селфи". За легким контентом о жизни вне парламента наблюдают лишь 42 подписчиков. А сама депутат следит за несколькими десятками блоггеров, среди них – Ольга Полякова, Моргенштерн и Виталий Кличко.

Однопартиец Борзовой Алексей Леонов тоже делится своими увлечениями. Путешествия, рыбалка, бокс и зажигательные танцы – такого в стенах парламента не увидишь.

Физической формой щеголяет представитель "Оппозиционного платформы – За життя" Илья Кива. Часто выставляет видео из спортзала.

А также делится, как проводит отдых: экстремальные виды досуга, релакс на яхте и стрельба в тире. А еще Кива не гнушается крепким словцом без цензуры и любит поднимать провокационные темы. Так, сидя в бане с березовым веником, депутат разработал собственный рецепт борьбы с коронавирусом.

Нардепы прошлых созывов "залетают в реки"

Физкульт-привет действующим депутатам передает лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Своей сотни подписчиков показывает чуть ли не каждый шаг. Благодаря странице политика можно познакомиться с его собаками, курами и другим скотом. А еще радикал не забывает поздравлять пользователей Сети с праздниками и часто показывает подписчикам своего годовалого сына Сашу, не заслоняя ребенку лицо смайликом.

Еще один бывший нардеп-радикал Игорь Мосийчук рассказывает, как он путешествует, рыбачит и празднует наступление пятницы.

Председатель Аграрной партии Украины Михаил Поплавский бьет рекорды по просмотрам. На его странице уже почти 5 млн лайков, а видео часто попадают в рекомендации новым пользователям. Поплавский один за другим меняет эпатажные образы, делает несколько неуклюжие попытки танцевать под тренды и заиграет на видео с молодыми девушками. За последнее его часто критикуют в комментариях и обвиняют в сексизме.

TikTok местного уровня: мэры не отстают

Столичный глава Виталий Кличко никогда не проходит мимо трендов, ведь и его высказывания люди часто разбирают на цитаты. На странице он показывает, как самостоятельно делал стрижку на карантине, как передвигался по рабочему кабинету на костылях и как нырял в прорубь на Крещение.

Но на рождественских роликах все и закончилось. Возможно, Кличко после выборов и праздников решил переключиться с видосиков на мэрские дела.

Его конкурентка на местных выборах и действующая депутат монобольшинства Ирина Верещук тоже забросила свою страницу после избрания городского головы и ее проигрыша. Все, что осталось, – 40 000 подписчиков, креативные видео с партийной символикой и хэштег #панимер.

Практикует единоборства, решает местные проблемы и отвечает на вопросы горожан руководитель Днепра Борис Филатов.

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов пытается показать себя в лучшем свете: преподает видео о том, как болеет за "Металлист", открывает новые парки и инспектирует детские площадки.

Не президентское дело: Зеленский официальной страницы не заводил

Страниц украинских чиновников мы не нашли. Дмитрий Дубилет не учитывается – теперь он уже бывший министр Кабинета министров. Кстати, свой блог завел во время локдауна и даже выложил пару видео, как он научился жонглировать на самоизоляции.

Президент Украины Владимир Зеленский достаточно активен в соцсетях:

9,2 млн подписчиков в Instagram;

308,7 тыс. читателей в Twitter;

более 1,2 млн фолловеров в Facebook.

Однако официального акканта главы государства на TikTok нет. Также не заводили страниц на этой платформе и его помощники.