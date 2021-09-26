Федина співає, Санченко читає реп, а Кива париться у лазні: що витворяють наші політики у TikTok

У Верховній Раді такими наших депутатів не побачиш! А в TikTok вони хайп і збирають коментарі "краш".

Сучасні політики обирають сучасні методи спілкування з виборцями – соцмережі. До Facebook, Twitter та Instagram всі вже звикли, тому найпрогресивніші рухаються в бік молодіжної аудиторії та освоюють TikTok. Сайт "Сьогодні" поцікавився, який контент публікують політичні діячі, народні депутати та очільники міст.

Аудиторія ТікТок в Україні стрімко зростає. Так, за даними керівниці проєкту Kantar CMeter Ірини Ворон, охоплення додатку значно збільшилося саме за останній рік. У період із серпня 2020-го по серпень 2021 року – із 18,2% до 38,6% інтернет-користувачів. Основна частина аудиторії – молоді люди віком 16-35 років.

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Депутати "розкручують" у TikTok свої публічні виступи

Найактивніші у TikTok – депутати Верховної Ради України. Платформу кожен використовує по-своєму.

Наприклад, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко викладає уривки промов за парламентською трибуною, цитати із інтерв’ю та ток-шоу. Велику увагу приділяє обговоренню ефірів російських ЗМІ. "Як же їх криє! Слава Україні!", "В Кремлі палає!", "Моє звернення до російських пропагандистів", — так підписує свої ролики Гончаренко. Жарти над Скабєєвою та антипутінські кричалки набрали сукупно 1,2 млн лайків.

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Колегу Гончаренка по фракції, Софію Федину, теж можна знайти у популярній соцмережі. Однак на сторінці вказано, що це фан-акаунт і його веде помічниця народної депутатки. Блогер за сумісництвом публікує не лише фрагменти із телевізійних ефірів за участі Федини. Парламентарка часто демонструє свої вокальні дані на різноманітних форумах та з’їздах партії. У репертуарі здебільшого повстанські пісні: "Лента за лентою", "Ми йдемо вперед", "Держава – це кров і залізо. Свобода – це вістря мечів".

Щоправда, вони набирають по кількасот переглядів, зрідка кількість реакцій виростає до кількох тисяч.

Що ближче до молоді – то більше гумору

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Нардеп від фракцї "Голос" Роман Лозинський – один із наймолодших за віком обранців цього скликання, а тому з молодіжною платформою на "ти". Він монтує популярні нині меми про роботу в парламенті. Все це – під трендову музику. До речі, більшість відео Лозинський знімає, не відходячи далеко від робочого місця, на тлі Верховної Ради.

І незважаючи на те, що Лозинський має близько 1,5 тисячі підписників, у нього вже є свої шанувальники, які створюють фан-аккаунти. Судячи з коментарів, це дівчата-підлітки, які цікавляться не законопроєктами, а самим депутатом. Називають його "красунчиком" та "крашем".

Не бракує гумору і нардепу від монобільшості Олександру Санченку. За сумісництвом він голова "Зе!Молодіжки". У себе на сторінці Санченко викладає ролики кількох типів. Це репортажі з сесійної зали, роздуми щодо законопроєктів і кумедні життєві курйози. Так, стоячи в самих плавках по коліно в морі, політик намагається зловити мобільний телефон, який вислизає з рук і падає у воду. Відео підписав так: "Вирішив попрацювати в морі. Але на відпочинку треба відпочивати".

А ще нардеп ділиться своїм плейлистом улюблених виконавців, топом місць для відпочинку в Україні та авторським репом про нові закони.

Член депутатської групи "Партія "За майбутнє" Дмитро Лубінець виступає під ніком "Залізний Д". Однак відео у нього не брутальні, а надто вже милі. У першому дописі політик постає у образі "нардепа-котика" та обіцяє в TikTok казати "про серйозні речі несерйозним тоном".

Також Лубінець ділиться правовими лайфхаками, які набирають від півтисячі до майже ста тисяч переглядів.

"Мама любить швидкість": чого навчають підписників парламентарі-автомобілісти

Ще один "Слуга народу" набирав свої мільйони переглядів на YouTube задовго до депутатства. Олександр Куницький під ніком @zpsanekk активно веде і сторінку в TikTok, яка позначена як офіційний акаунт. Депутат завбачливо поділив відео на рубрики: "Політика", "Позитив" та "Zpsanekk vs Поліція". Тематика блогу незмінна: сидячи за кермом автомобіля, у властивій йому манері Куницький спілкується з працівниками патрульної поліції, провокує їх на емоції, сперечається щодо правил дорожнього руху. Такі відео у сумі вже набрали понад 1,2 млн лайків.

Колишній член Зе-команди, а нині позафракційний Олександр Дубінський теж цікавиться автомобільною тематикою. Хизується власним автопарком, робить огляди та розповідає історії про придбані автівки (колишню "ластівку" президента-втікача Януковича — колекційний Mercedes-Benz W124, раритетний Mercedes-Benz W140, електрокросовер Tesla Model X та інші).

Разом із тим нардеп ділиться своїми "дубінізмами" та у відео часто критикує законодавчі ініціативи. Судячи зі статусу "Жгу, жгал и буду жгать!", зупинятися Дубінський не збирається. Тим паче, що його постійно читають 25,3 тис. фоловерів.

Подалі від політики: політики діляться особистим життям та дозвіллям

Рибалка із родиною, відпочинок на морі, фотосесії у звабливих образах та музичні концерти. Відео на таку тематику викладає в мережу "Слуга народу" Ірина Борзова. Знімає себе у режимі "селфі". За легким контентом про життя поза парламентом спостерігають лише 42 підписники. А сама депутатка стежить за кількома десятками блогерів, серед них Ольга Полякова, Моргенштерн та Віталій Кличко.

Однопартієць Борзової Олексій Леонов теж ділиться своїми захопленнями. Подорожі, рибалка, бокс та запальні танці – такого в стінах парламенту не побачиш.

Фізичною формою хизується представник "Опозиційної платформи — За життя" Ілля Кива. Часто виставляє відео зі спортзалу.

А також ділиться, як проводить відпочинок: екстремальні види дозвілля, релакс на яхті та стрільба у тирі. А ще Кива не гребує міцним слівцем без цензури та любить порушувати провокативні теми. Так, сидячи в лазні з березовим віником, депутат розробив власний рецепт боротьби з коронавірусом.

Нардепи минулих скликань "залітають у реки"

Фізкульт-привіт чинним депутатам передає лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Своїй сотні підписників показує ледь не кожен крок. Завдяки сторінці політика можна познайомитися з його псами, курками та іншою худобою. А ще радикал не забуває вітати користувачів Мережі зі святами і часто показує підписникам свого однорічного сина Сашка, не затуляючи дитині обличчя смайликом.

Ще один колишній нардеп-радикал Ігор Мосійчук розказує, як він подорожує, рибалить та святкує настання п'ятниці.

Голова Аграрної партії України Михайло Поплавський б’є всі рекорди за переглядами. На його сторінці вже майже 5 млн лайків, а відео часто потрапляють до рекомендацій новим користувачам. Поплавський один за одним змінює епатажні образи, робить дещо незграбні спроби танцювати під тренди та заграє на відео з молодими дівчатами. За останнє його часто критикують у коментарях та звинувачують у сексизмі.

TikTok місцевого рівня: мери не пасуть задніх

Столичний очільник Віталій Кличко ніколи не проходить повз тренди, адже і його висловлювання люди часто розбирають на цитати. На сторінці він показує, як самостійно робив стрижку на карантині, як пересувався по робочому кабінету на милицях та як пірнав в ополонку на Водохреще.

Але на різдвяних роликах все і закінчилося. Можливо, Кличко після виборів та свят вирішив перемкнутися із відосиків на мерські справи.

Його конкурентка на місцевих виборах і чинна депутатка монобільшості Ірина Верещук теж закинула свою сторінку після обрання міського голови і її програшу. Все, що залишилося, – 40 тисяч підписників, креативні відео із партійною символікою і хештег #панімер.

Практикує єдиноборства, розв'язує місцеві проблеми та відповідає на запитання містян керманич Дніпра Борис Філатов.

Виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Тєрєхов намагається показати себе в найкращому світлі: викладає відео про те, як вболіває за "Металіст", відкриває нові парки та інспектує дитячі майданчики.

Не президентська справа: Зеленський офіційної сторінки не заводив

Сторінок українських урядовців ми не знайшли. Дмитро Дубілет не враховується – нині він вже колишній міністр Кабінету міністрів. До речі, свій блог він завів під час локдауну і навіть виклав кілька відео, як він навчився жонглювати на самоізоляції.

Президент України Володимир Зеленський достатньо активний у соцмережах:

9,2 млн підписників у Instagram;

308,7 тисяч читачів у Twitter;

понад 1,2 млн фолловерів у Facebook.

Однак офіційного аканту глави держави на TikTok немає. Так само не заводили сторінок на цій платформі і його помічники.