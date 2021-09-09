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Без монобольшинства ВР голосовала бы 300 лет. Тищенко ошарашил подсчетами по какой-то "теории"

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
9 сентября, 00:32
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Нардеп от "Слуги народа" удивил странным заявлением о заслугах его фракции при голосовании за законопроекты в Раде, а также упомянул загадочную теорию
Николай Тищенко сделал странное заявление о голосовании в Раде
Николай Тищенко сделал странное заявление о голосовании в Раде / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который в июне подрался со своим коллегой по фракции, утверждает, что без его фракции Верховная Рада принимала бы законы, которые приняты на данный момент не менее 300 лет. Это он якобы подсчитал по какой-то загадочной теории.

Об этом Тищенко заявил в видеокомментарии журналисту УНН.

"Мы делаем все возможное и невозможное. Даже тот объем законов, которые мы принимаем, если бы не было монобольшинства, я так подсчитал, 300 лет мы бы не приняли... просто не приняли никогда", – утверждает он.

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Когда журналист спросил депутата, каким образом у него получился такой срок принятия нормативных актов без монобольшинства, Тищенко ответил, что он сделал это по теории, о которой "долго рассказывать".

Напомним, ранее нардеп Нестор Шуфрич высмеял Тищенко в Раде. Он объяснил, почему осадил "слугу народа", а в конце выступления с парламентской трибуны красиво послал Тищенко на венгерском языке.

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Мы также сообщали, что народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко задержал вылет самолета на Закарпатье, пока записывал видео на телефон прямо на взлетно-посадочной полосе.

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