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Без монобільшості ВР голосувала б 300 років. Тищенко ошелешив підрахунками за якоюсь "теорією"

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
9 вересня, 00:32
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Нардеп від "Слуги народу" здивував дивною заявою про заслуги його фракції при голосуванні за законопроєкти в Раді, а також згадав загадкову теорію
Микола Тищенко зробив дивну заяву про голосування в Раді
Микола Тищенко зробив дивну заяву про голосування в Раді / Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, який у червні побився зі своїм колегою по фракції, стверджує, що без його фракції Верховна Рада ухвалювала б закони, які прийняті на сьогодні щонайменше 300 років. Це він нібито підрахував за якоюсь загадковою теорією.

Про це Тищенко заявив у відеокоментарі журналісту УНН.

"Ми робимо все можливе і неможливе. Навіть той обсяг законів, які ми приймаємо, якби не було монобільшості, я так підрахував, 300 років ми б не прийняли... просто не прийняли ніколи", – стверджує він.

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Коли журналіст запитав депутата, яким чином у нього вийшов такий строк ухвалення нормативних актів без монобільшості, Тищенко відповів, що він зробив це за допомогою теорії, про яку "довго розповідати".

Нагадаємо, раніше нардеп Нестор Шуфрич висміяв Тищенка у Раді. Він пояснив, чому осадив "слугу народу", а в кінці виступу з парламентської трибуни красиво послав Тищенка угорською мовою.

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Ми також повідомляли, що народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко затримав виліт літака на Закарпатті, поки записував відео на телефон просто на злітно-посадковій смузі.

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