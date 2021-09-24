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Подзвонили особисто Зеленському: Веницианская комісія хоче бачити текст закону по олігархам

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
24 вересня, 22:07
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Володимир Зеленський переговорив по телефону з головою Венеціанської комісії
Венеціанська комісія вивчатиме прийнятий закон / Колаж "Сьогодні"
Венеціанська комісія вивчатиме прийнятий закон / Колаж "Сьогодні"

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) запросила на вивчення текст закону №5599 в редакції, прийнятій Верховною Радою 23 вересня, для вивчення і підготовки відповідного висновку. Про це попросив голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Офіс президента України.

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Обмін думками

Згідно з повідомленням на сайті Офісу президента, Володимир Зеленський та Джанні Букіккіо констатували єдність підходів до необхідності розвитку в Україні верховенства права, демократії і реалізації судової реформи.

Президент підкреслив, що його підходи в питанні трансформації системи правосуддя є чіткими й однозначними – "ні кроку назад в судовій реформі". "Треба діяти швидко і рішуче, оскільки народ України чекав ці зміни 30 років", – сказав Зеленський.

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Також повідомляється, що співрозмовники обмінялися думками щодо проектів законів України, які перебувають на розгляді Верховної Ради і спрямовані на вдосконалення конституційної процедури, порядку призначення суддів Конституційного Суду, а також з відбору суддів в КСУ.

Що в законі

  • 23 вересня Верховна Рада ухвалила закон №5599 про олігархів у другому читанні. Визначено, хто підпадатиме під такий статус, з'явиться реєстр олігархів і доведеться декларувати контакти з ними. Відповідний документ підтримали 279 народних депутатів.
  • На РНБО покладена функція визначати, кого можна вважати олігархом. Потенційних олігархів викликатимуть на засідання РНБО, а члени РНБО зобов'язані будуть аргументувати, чому вони відносять людину до олігархів.
  • Реєстр олігархів теж буде на РНБО. У ньому також міститиметься інформація про юридичних осіб, бенефіціаром яких є олігарх, і про осіб і партії, на політичну діяльність яких олігарх давав гроші.
  • Олігархам не можна буде здійснювати внески (прямо або через інших осіб) на підтримку політичних партій. Фінансувати будь-яку політичну агітацію, проведення мітингів або демонстрацій з політичними вимогами і гаслами.
  • Олігархам не можна бути покупцем (бенефіціаром покупця) в процесі приватизації об'єктів великої приватизації.
  • Якщо чиновник або депутат контактував з олігархом або його представником, він повинен буде подати декларацію про такий контакт вже наступного дня (це стосується навіть президента України).
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