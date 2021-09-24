Подзвонили особисто Зеленському: Веницианская комісія хоче бачити текст закону по олігархам

Володимир Зеленський переговорив по телефону з головою Венеціанської комісії

Венеціанська комісія вивчатиме прийнятий закон / Колаж "Сьогодні"

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) запросила на вивчення текст закону №5599 в редакції, прийнятій Верховною Радою 23 вересня, для вивчення і підготовки відповідного висновку. Про це попросив голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Офіс президента України.

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Обмін думками

Згідно з повідомленням на сайті Офісу президента, Володимир Зеленський та Джанні Букіккіо констатували єдність підходів до необхідності розвитку в Україні верховенства права, демократії і реалізації судової реформи.

Президент підкреслив, що його підходи в питанні трансформації системи правосуддя є чіткими й однозначними – "ні кроку назад в судовій реформі". "Треба діяти швидко і рішуче, оскільки народ України чекав ці зміни 30 років", – сказав Зеленський.

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Також повідомляється, що співрозмовники обмінялися думками щодо проектів законів України, які перебувають на розгляді Верховної Ради і спрямовані на вдосконалення конституційної процедури, порядку призначення суддів Конституційного Суду, а також з відбору суддів в КСУ.

Що в законі