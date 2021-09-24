Позвонили лично Зеленскому: Веницианская комиссия хочет видеть текст закона по олигархам

Владимир Зеленский переговорил по телефону с председателем Венецианской комиссии

Венецианская комиссия будет изучать принятый закон / Коллаж "Сегодня"

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) запросила на изучение текст закона №5599 в редакции, принятой Верховной Радой 23 сентября, для изучения и подготовки соответствующего заключения. Об этом попросил председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

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Обмен мнениями

Согласно сообщению на сайте Офиса президента, Владимир Зеленский и Джанни Букиккио констатировали единство подходов к необходимости развития в Украине верховенства права, демократии и реализации судебной реформы.

Президент подчеркнул, что его подходы в вопросе трансформации системы правосудия являются четкими и однозначными – "ни шагу назад в судебной реформе". "Надо действовать быстро и решительно, поскольку народ Украины ждал эти изменения 30 лет", – сказал Зеленский.

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Также сообщается, что собеседники обменялись мнениями по проектам законов Украины, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады и направлены на совершенствование конституционной процедуры, порядка назначения судей Конституционного Суда, а также по отбору судей в КСУ.

Что в законе