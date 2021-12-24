Зеленський передав США вимоги щодо "Північного потоку – 2" та умови щодо Донбасу

Україна запропонувала США підключитися до мирних переговорів щодо Донбасу

Зеленський висловив політикам США своє занепокоєння тим, що відбувається в європейському регіоні / Колаж "Сьогодні"

У Вашингтоні вислухали умови України щодо переговорів із Росією щодо врегулювання військового конфлікту на Донбасі, отримали вимоги щодо санкцій проти трубопроводу "Північний потік -2" та прохання про розширення підтримки оборонного сектору країни. Увечері 24 грудня президент України Володимир Зеленський провів відеозустріч із сенаторами та конгресменами США з Демократичної та Республіканської партій.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.

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Обговорення

Повідомляється, що під час розмови обговорювалася ситуація на сході України та на кордонах нашої держави. Американців поінформували про плани досягнення миру на Донбасі в рамках існуючих переговорних форматів – "нормандського", Тристоронньої контактної групи та Мінського процесу. Зеленський наголосив на необхідності залучення США до процесу.

"Зараз, як ніколи, мають значення не слова, а рішучі дії. Моя мета – зупинити кровопролиття на сході України. Неможливо уявити безпеку у Європі без завершення війни на Донбасі", – заявив президент України.

Санкції

Окремо порушувалася тема посилення санкційного тиску на РФ та українсько-американської взаємодії у сфері безпеки. Російський газопровід "Північний потік – 2" було названо небезпечним геополітичним проектом, який є енергетичною зброєю не лише проти України, а й проти всієї Європи.

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У ході розмови американські законодавці висловили одностайну підтримку ініціативі "Кримська платформа" та відзначили незмінну підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

Підтримка США