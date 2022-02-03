Зеленський відповів Ердогану на пропозицію щодо допомоги завершити війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку турецькому лідеру Реджепу Тайїпу Ердогану за пропозицію допомоги у врегулюванні конфлікту на Донбасі.
Про це він заявив на брифінгу, який транслює телеканал Україна 24.
"Я дякую пану президенту за ініціативу стати посередником між Україною та Росією. Для миру ми готові робити все можливе на всіх майданчиках і всіх форматах. Не важливо, де ми поставимо крапку у війні, головне, щоб усі щиро були готові до цього", – сказав він.
Ердоган знову підтвердив готовність організувати зустріч лідерів Росії та України для обговорення напруженості між Москвою та Києвом
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Президент Туреччини сьогодні перебуває в Україні. Перед початком переговорів із Володимиром Зеленським він заявив, що Анкара готова внести свій внесок у забезпечення миру та підтримання безпеки в Україні.
Вирішення питання щодо Донбасу
- 26 листопада Реджеп Тайїп Ердоган заявив про готовність стати посередником у врегулюванні напруженої ситуації між Києвом та Москвою, що збільшила кількість своїх військ біля кордону України. У відповідь на це радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що у Володимира Зеленського вітають бажання президента Туреччини.
- Президент Туреччини Ердоган вважає, що вторгнення російських військ на територію України є малоймовірним. За його словами, Росія та Україна не наважаться на силове протистояння один з одним.
- Ердоган запропонував організувати у себе в країні зустріч президентів України та Росії – Володимира Зеленського та Володимира Путіна, причому віч-на-віч. У Путіна відповіли на пропозицію.
- Крім того, Туреччина запропонувала вирішити питання Донбасу у Стамбулі.