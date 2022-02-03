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Зеленський відповів Ердогану на пропозицію щодо допомоги завершити війну в Україні

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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3 лютого, 17:21
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Україна готова до переговорів у будь-якому форматі для завершення конфлікту на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку турецькому лідеру Реджепу Тайїпу Ердогану за пропозицію допомоги у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Про це він заявив на брифінгу, який транслює телеканал Україна 24.

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"Я дякую пану президенту за ініціативу стати посередником між Україною та Росією. Для миру ми готові робити все можливе на всіх майданчиках і всіх форматах. Не важливо, де ми поставимо крапку у війні, головне, щоб усі щиро були готові до цього", – сказав він.

Ердоган знову підтвердив готовність організувати зустріч лідерів Росії та України для обговорення напруженості між Москвою та Києвом

Президент Туреччини сьогодні перебуває в Україні. Перед початком переговорів із Володимиром Зеленським він заявив, що Анкара готова внести свій внесок у забезпечення миру та підтримання безпеки в Україні.

Вирішення питання щодо Донбасу

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7,4%
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