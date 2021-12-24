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Зеленський та Путін зідзвоняться до Нового року? ЗМІ дізналися теми розмови

Наталія Магдик Наталія Магдик
24 грудня, 17:35
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До кінця року можуть вирішитися питання щодо Донбасу
Зеленський налаштований на діалог із Путіним для врегулювання ситуації на Донбасі
Зеленський налаштований на діалог із Путіним для врегулювання ситуації на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Проведення телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленскьим та президентом РФ Володимиром Путінм може відбутися до кінця цього року. Про це свідчить план 10 кроків по Донбасу, який з'явився у розпорядженні Комерсанта.

В одному з пунктів плану йдеться, шо український лідер планує підняти такі теми під час розмови:

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  • підтримку повернення до режиму припинення вогню з 10 грудня 2021 року;
  • заяви двох президентів після їхньої телефонної розмови про деескалацію навколо кордонів України;
  • сприяння проведенню "новорічного/різдвяного" взаємного звільнення та обміну утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб;
  • визначення уповноважених двох президентів для початку переговорів щодо продовження транзиту російського газу після 2024 року.

Після проведення телефонної розмови планується почати підготовку та погодження порядку денного та підсумкових документів у рамках підготовки зустрічі президента України та РФ, а також організувати саму зустріч.

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним

На прес-конференції за підсумками зустрічей у Брюсселі з канцлером Німеччини Володимир Зеленський заявив , що хотів би використати ситуацію навколо "Північного потоку – 2", щоб зустрітися з Володимиром Путіним

Переговори Україна – Росія

  • 1 грудня під час щорічного послання до Верховної Ради Володимир Зеленський заявив, що хоче прямих переговорів із Путіним, оскільки це єдиний спосіб урегулювати конфлікт на Донбасі. В свою чергу у Путіна озвучили Зеленському умову .
  • Лідер України казав, що сподівається на повернення окупованого Криму. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на це заявив, що така риторика Києва не наближає прямі переговори двох країн.
  • Як ми вже писали, Зеленський озвучив очікування від зустрічі з Путіним . Також глава держави відповів на запитання, що просто зараз думає про господаря Кремля.
  • При цьому голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав головну мету виклику Путіна на переговори . Він вважає, що таким чином вказують на те, що Росія є стороною конфлікту.
  • 16 грудня речник російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін відкритий для діалогу з президентом України. Пєсков зазначив, що зараз російсько-українські контакти підтримуються на рівні представників, у тому числі з боку Росії – Дмитром Козаком, заступником глави адміністрації президента.

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