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За Медведчуком стежили з 2016 року: несподівані одкровення Венедиктової

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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11 лютого, 10:15
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Ні Порошенко, ні кум Путіна навіть не уявляли, що їх слухають правоохоронці
Ірина Венедиктова (ліворуч) та Віктор Медведчук (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Ірина Венедиктова (ліворуч) та Віктор Медведчук (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Правоохоронці почали документувати діяльність народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, підозрюваного у держзраді , у так званій "вугільній справі" ще шість років тому.

Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова в ефірі програми Право на владу ".

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"Це все починалося з пана Медведчука, і це була справа 2016 року. Мабуть, ні пан Порошенко, котрий тоді був президентом, ні голова СБУ того часу навіть не розуміли і не знали, що дуже ретельно фіксуються всі контакти, шляхи пана Медведчука. Це історія, яка процесуально належним чином проводилася з 2016 року", – сказала вона.

За словами Венедиктової, це все проходило у рамках контррозвідувальної справи.

"І потім ці матеріали вже стали належним чином легалізованими у рамках кримінального провадження" , – додала генпрокурорка.

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Ситуація із Медведчуком

  • На початку жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т.зв. "Л/ДНР").
  • 12 жовтня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокурори просили відправити підозрюваного до СІЗО з можливістю внесення застави у 1 мільярд гривень. Адвокати підозрюваного раніше казали, що цей домашній арешт продовжили в середині листопада до 14 січня.
  • А 2 листопада у справі про держзраду та замах на розграбування державних ресурсів у Криму (це перша справа проти Медведчука) закінчився термін домашнього арешту і суд призначив новий запобіжний захід.

Також нагадаємо, Медведчука хотіли зробити губернатором на Донеччині.

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