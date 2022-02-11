За Медведчуком следили с 2016 года: неожиданные откровения Венедиктовой

Ни Порошенко, ни кум Путина даже не представляли, что их слушают правоохранители

Ирина Венедиктова (слева) и Виктор Медведчук (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Правоохранители начали документировать деятельность народного депутата из "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене, в так называемом "угольном деле" еще шесть лет назад.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире программы "Право на власть".

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"Это все начиналось с господина Медведчука, и это было дело 2016 года. Пожалуй, ни господин Порошенко, который тогда был президентом, ни глава СБУ того времени даже не понимали и не знали, что очень тщательно фиксируются все контакты, пути господина Медведчука. Это история, которая процессуально должным образом проводилась с 2016 года", – сказала она.

По словам Венедиктовой, это все проходило в рамках контрразведывательного дела.

"И потом эти материалы уже стали материалами, должным образом легализованными в рамах уголовного производства", – добавила генпрокурор.

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Ситуация с Медведчуком

В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т.н. "Л/ДНР").

12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен. Адвокаты подозреваемого ранее говорили, что этот домашний арест продлили в середине ноября до 14 января.

А 2 ноября по делу о госизмене и покушении на разграбление государственных ресурсов в Крыму (это первое дело против Медведчука) истек срок домашнего ареста и суд назначил новую меру пресечения

Также напомним, Медведчука хотели сделать губернатором на Донбассе.