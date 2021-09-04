Зустріч Зеленського з Байденом і виведення військ США з Афганістану – політичні підсумки тижня

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші політичні новини тижня, що минає

Український президент провів переговори з американським колегою, а Штати залишили захоплений талібами Афганістан / Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером США Джо Байденом, а нардепа Віктора Медведчука суд залишив під домашнім арештом.

Понеділок – Зеленський відправився до Вашингтона на зустріч з Байденом

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Президент України вилетів в США. Незважаючи на те, що зустріч Володимира Зеленського з Джозефом Байденом перенесли на 1 вересня, проте український лідер вирішив перед переговорами провести ряд важливих зустрічей. Два дні після прильоту він провів у Вашингтоні і після – в Каліфорнії

Зеленський відлітає до США на зустріч із Байденом. Фото: колаж "Сьогодні"

Вівторок. Зеленський в США і закінчення війни в Афганістані

Президент України Володимир Зеленський в цей день, перебуваючи з робочим візитом в США, в очікуванні зустрічі з американським колегою Джо Байденом встиг підписати з міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм спільну заяву про посилення двостороннього співробітництва в сферах енергетики і клімату.

У Вашингтоні вже підписані перші спільні документи / Фото Офісу президента України

А спікер Міністерства оборони США Джон Кірбі оголосив про закінчення війни в Афганістані. Відповідну заяву було зроблено Пентагоном у вівторок рано вранці 31 серпня.

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"В Афганістані більше немає американських військ, військова місія і сама війна завершена", – сказав Кірбі.

Також прес-секретар оборонного відомства повідомив, що Пентагон "не передбачає ролі військових для допомоги в питанні подальшої евакуації з Афганістану".

Середа. Зустріч Зеленського і Байдена

У Білому домі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джозефом Байденом. Вона почалася з заяви американського лідера, що США зберігають прихильність суверенітету України на тлі загрози з боку Росії. Також він зазначив, що хотів би відвідати Україну ще раз.

Зустріч завершилася публікацією спільної заяви двох країн про стратегічне партнерство України і США / Фото Reuters

Також під час зустрічі в Білому домі Зеленський передав своєму американському колезі список 450 полонених, які знаходяться на непідконтрольних територіях Донбасу і Криму. Він попросив Байдена посприяти їх поверненню додому.

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Володимир Зеленський також запропонував залучити Сполучені Штати Америки на рівні президента в процес мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Президент України висловив сподівання, що Байден відвідає нашу державу з візитом.

Господар Білого дому висловив бажання ще раз відвідати Київ, де він був у 2015 році в якості віце-президента.

Четвер. Медведчука залишили під арештом – рішення суду

2 вересня, в Києві відбулося судове засідання щодо продовження запобіжного заходу депутату Верховної Ради України з фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку.

Суд продовжив нардепу цілодобовий домашній арешт строком на два місяці – до 31 жовтня.

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Суд продовжив нардепу цілодобовий домашній арешт строком на два місяці – до 31 жовтня / Фото "Сегодня"

П'ятниця. Зеленський висловився про відносини з Росією

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що у відносинах України і Росії буде позитивний результат.

"У нас є спільна історія, є спільні перемоги і дуже багато великих людей. Але так вийшло, що політика Російської Федерації інша. Інша. Направлена ​​на те, щоб все-таки щось забрати, а не дати" , – зазначив Зеленський.

При цьому він підкреслив, що "з роками щось зміниться", тому що "ми все одно сусіди, і буде позитивний результат".