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"Диявол в деталях" – Зеленський озвучив свої очікування від зустрічі з Байденом

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
31 серпня, 11:03
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В ході візиту в США буде підписан ряд угод
Зеленський сподівається на результативний діалог з Байденом. Фото: колаж "Сьогодні"
Зеленський сподівається на результативний діалог з Байденом. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати, які він очікує від зустрічі з президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє ТСН у вівторок, 31 серпня.

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За словами українського лідера, в ході візиту в США буде підписан ряд угод. Також він повідомив, що 31 серпня у нього заплановані 8 зустрічей. Перша відбудеться в Міністерстві енергетики, а потім в Пентагоні.

"В цілому три оборонні угоди повинні бути. Також важливі речі щодо економічних домовленостей. Буде великий диспут з " Північного потоку". Мають бути енергетична угода і домовленості. Я кажу: має бути тому, що диявол – в деталях. Треба почекати трохи", – сказав Зеленський.

Зустріч з президентом Джо Байденом відбудеться 1 вересня. Володимира Зеленського очікують в Білому домі після обіду. Заплановано спілкування віч-на-віч. За результатами президенти оприлюднять спільну заяву.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що дружину президента Олену Зеленську очікує насичена програма заходів в США.

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Також сайт "Сьогодны" з'ясував, чому візит Зеленського відкладали, як велася підготовка до переговорів, про що говоритимуть глави держав і чого чекати Україні від цієї зустрічі.

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