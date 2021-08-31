Переговори Зеленського і Байдена – про що піде мова і чого чекати від зустрічі

Президенти України і США зможуть досягти консенсусу, кажуть експерти

Зустріч Зеленського та Байдена буде продуктивною, впевнені політологи. Фото: колаж "Сьогодні"

Переговори президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена перенесли з 31 серпня на 1 вересня. Український лідер вирішив не витрачати час намарно і вилетів в Америку30 серпня, щоб провести ряд інших зустрічей. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чому візит Зеленського знову відклали, як вели підготовку до переговорів, про що говоритимуть глави держав і чого чекати Україні від цієї зустрічі.

Чому зустріч із Байденом знову перенесли

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Як розповів прессекретар глави держави Сергій Никифоров, перенесення зустрічі Зеленського і Байдена пов'язане з проханням США.

"31 серпня минає строк евакуації іноземних громадян з аеропорту Кабула – саме той час, який дав "Талібан". І американська сторона попросила перенести наш візит на один день у зв'язку з цим і весь день присвятити цій важливій для американської сторони темі" , – зазначив Никифоров.

Зеленський і Байден готуються до переговорів. Колаж "Сьогодні"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "Сьогодні" додав, що американська інформаційна повістка вже далеко не перший тиждень зосереджена на афганській тематиці.

"Тож 1 вересня може бути стартом нової інформаційної повістки, і зустріч президентів Зеленського і Байдена саме в цей день інформаційно вигідніша для України", – сказав нам Подоляк.

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Михайло Подоляк: зустріч президентів 1 вересня інформаційно вигідніша для України. Фото: facebook.com/mpodolyak2

Глава Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов називає перенесення зустрічі дипломатичною доцільністю.

"Абсолютно правильне рішення. 31 серпня – закінчення виведення іноземців з Афганістану. Закінчується 20-річна історія війни. Америка і весь світ будуть повністю сфокусовані на цій події. Всі чекають звернення Байдена до нації. У таких умовах зустріч із Зеленським могла бути зім'ята й інформаційно пішла б на другий план", – пояснює "Сьогодні" експерт.

Політолог Вадим Карасьов: перенесення зустрічі – дипломатична доцільність. Фото: facebook.com/vadim.karasev

З ним погоджується і глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

"1 вересня історія Афганістану піде на другий план, тому зустріч Зеленського і Байдена буде більш комплексною і продуктивною", – говорить він "Сьогодні".

Сергій Биков: зустріч буде більш продуктивною. Фото: facebook.com/bykov.inpolit

Чому Зеленський полетів у США за 2 дні до переговорів

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Як повідомила посол України в США Оксана Маркарова, заходи в американській столиці вже розплановані. Зокрема, це:

зустрічі з керівниками визначальних для українсько-американських відносин міністерств;

дві важливі публічні презентації від президента і першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів;

відкриття Українського дому;

відвідування знакових для відносин України і США місць Вашингтона.

Потім президент України вирушить до Каліфорнії.

Оксана Маркарова: заходи в американській столиці вже розплановані / Фото: president.gov.ua

Прессекретар президента Сергій Никифоров зазначив, що, дізнавшись про перенесення переговорів на 1 вересня, Офіс президента вирішив внести корективи в план, і програма візиту Зеленського в США змінилася.

"Деякі зустрічі відбудуться за часом раніше, ніж спочатку заплановані, інші – пізніше. Програма повністю змінилася, але це не означає, що щось звідти випало", – сказав Никифоров.

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Сергій Никифоров: Програма повністю змінилася / Фото: Офис Президента Украины

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, який також вирушив з президентом до США, розповів, що, крім зустрічей з топовими компаніями, буде пітчинг України найбільшим інвесторам планети.

"Дія", "Дія City", фонд фондів – нам є що показати і запропонувати", – написав він у своєму Telegram-каналі, не уточнивши, щоправда, чи відбудеться зустріч Зеленського з засновником компаній Tesla і Space X Ілоном Маском. Раніше в ЗМІ з'являлися чутки про її ймовірність.

Михайло Федоров: Нам є що показати та запропонувати / Фото: Міністерство цифровий трансформації

Як вели підготовку до переговорів з Байденом

Керівник Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначає, що Офіс президента України ретельно готувався до зустрічі Зеленського і Байдена.

"Підготовка йшла протягом кількох місяців. На початку серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава Офісу президента Андрій Єрмак здійснили дводенний візит у США, під час якого обговорили майбутню зустріч лідерів країн з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном і державним секретарем США Ентоні Блінкеном", – розповідає політолог "Сьогодні".

Як зазначає експерт, у підготовці до переговорів брали участь кілька відомств.

"Передовсім Зеленського готували до зустрічі співробітники його Офісу. МЗС вивчало виступи і зустрічі Байдена, давало свої рекомендації Зеленському щодо тактики спілкування з президентом США. Міненергетики готувало позицію України щодо "Північного потоку – 2". Міноборони – з військових питань. Мінекономіки – з питань інвестицій. Це велика колективна робота", – говорить Фесенко.

Володимир Фесенко: поідготовка до перемовин – велика колективна праця. Фото: facebook.com/vladimir.fesenko1

Які теми готові обговорювати в Білому домі

Як заявив заступник помічника держсекретаря США, тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент, на зустрічі в Білому домі президенти мають обговорити агресію Російської Федерації, зокрема конфлікти на Донбасі й у Чорному морі, реформи в Україні та її енергобезпеку.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів "Сьогодні", що відповідно до порядку денного президенти також обговорять евакуацію з Афганістану, адже Україна одна з перших приєдналася до Америки у порятунку людей з цієї країни.

"Але зміст переговорів з погляду двосторонніх відносин між Україною та США буде не менш серйозним, оскільки глобальні виклики не обмежуються Афганістаном. Безпека в Центральній і Східній Європі, шантаж "Газпромом" європейських країн – споживачів газу, питання енергетичної трансформації України і Європи, загрози в акваторіях Чорного та Азовського морів – це базові теми для переговорів як делегацій у цілому, так і на рівні президентів", – підкреслив Подоляк.

Політолог, глава Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов каже "Сьогодні", що Зеленський і Байден обов'язково обговорять російський газопровід "Північний потік – 2".

"Зеленський наполягатиме на тому, що, згідно з європейським антимонопольним законодавством, Росія не зможе стати монополістом на ринку газу ЄС. Також президент буде вимагати гарантії продовження транзиту російського газу через Україну", – зазначає Карасьов.

Зеленський буде вимагати гарантії продовження транзиту російського газу через Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

За його словами, Україна також зацікавлена в участі в проєкті "зеленої" енергетики.

"Німеччина задекларувала, що готова виділити Україні на "зелений" транзит 1 мільярд доларів. Але Україні для цього необхідно набагато більше грошей, більше інвестицій. Зеленський може сказати про це Байдену", – говорить експерт.

Політолог також вважає, що Зеленський говоритиме з Байденом про Донбас і Крим, пояснювати, що Мінські угоди 2015 року застаріли й необхідно переформатувати договір.

"Президент може апелювати до Будапештського меморандуму, згідно з яким Україна відмовилася від ядерної зброї, і тим допомогла США зменшити загрозу світовій безпеці. Зеленський може нагадати про це і попросити Захід виконати свої обіцянки захищати Україну від зовнішньої агресії. Тут ітиметься і про тиск на Росію , і про співпрацю по лінії оборонного комплексу", – говорить Карасьов.

Інтригою зустрічі може стати несподіване запитання

Політолог, магістр державного управління Володимир Воля зазначає, що питання "Північного потоку – 2", Криму, Донбасу та американських інвестицій на порядку денному зустрічі Зеленського і Байдена досить прогнозовані й очікувані, проте на переговорах глави держав можуть обговорити ще одне важливе питання.

"Інтригою зустрічі може стати питання отримання Україною в майбутньому статусу особливого союзника США поза НАТО", – вважає Воля.

За його словами, діалог у цьому напрямі може бути розпочато, водночас США висунуть певні умови, схожі на вимоги для отримання ПДЧ в НАТО, але в меншому обсязі. Йдеться, зокрема, про боротьбу з корупцією і про реформи в Україні.

Володимир Воля: інтригою зустрічі може стати питання отримання Україною статусу особливого союзника США. Фото: Facebook Володимира Волі

Чого очікувати Україні від переговорів

Як зазначає Володимир Воля, висока ймовірність, що переговори будуть успішні для України. Цьому сприяв вельми активний підготовчий етап.

"Зустріч може закінчитися підписанням декларації про стратегічне партнерство з подальшою можливістю отримання статусу особливого союзника", – говорить він.

На думку політолога Карасьова, президенти зможуть досягти консенсусу і в інших питаннях.

"Позитивний для України результат переговорів може бути у вигляді домовленостей про збільшення внесків для "зеленого" транзиту, а також щодо "Північного потоку – 2", зокрема продовження транзиту російського газу через Україну. У цих питаннях Україна має шанси досягти своєї мети", – каже експерт.

Крім того, вже є попередня домовленість, що на зустрічі президентів України і США буде підписано три угоди в сфері оборонного партнерства. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Планується підписання проєктів трьох двосторонніх документів про оборонне партнерство, а також проєктів у галузі досліджень, розробок, випробувань і оцінки та співробітництва в космічній сфері. Ці питання обговорив заступник голови ОП Роман Машовець з аташе з питань армії та оборони США Бріттані Стюарт. Американська сторона повідомила про готовність підписати ці документи", – розповіли в Офісі Зеленського.

Замголови ОП Роман Машовець обговорив з аташе з питань армії та оборони США Бриттані Стюар підписання документів щодо оборонного партнерства / Фото: Офис Президента Украины

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Зеленський відреагував на запрошення відвідати Вашингтон. Президент України перелічив основні теми, які сподівається обговорити з американським колегою.

Глава МЗС Дмитро Кулеба називав три блоки питань, які планують обговорити під час візиту глави держави в Америку.