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Джо Байден хоче повернутися до Києва

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
1 вересня, 23:56
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Під час зустрічі з Володимиром Зеленським президент США висловив бажання ще раз побувати в Україні
У 2015 році Байден був в Києві в якості віце-президента США. Тепер хоче побувати в статусі президента / Колаж "Сегодня"
У 2015 році Байден був в Києві в якості віце-президента США. Тепер хоче побувати в статусі президента / Колаж "Сегодня"

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден хоче побувати в Україні. Про це американський лідер заявив під час зустрічі в Білому Домі з президентом України Володимиром Зеленським.

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Байден висловив своє бажання на самому початку переговорів в Білому Домі 1 вересня, повідомляє американський телеканал Fox News .

"Я досі пам'ятаю можливість, яка у мене була для виступу у Верховній Раді кілька років тому. І я з нетерпінням чекаю можливості повернутися одного разу і побачити вас ", – сказав Байден.

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Нагадаємо, 8 грудня 2015 року в якості віце-президента США Джо Байден виступив у Верховній Раді України. Тоді він заявив, що США не визнавали і ніколи не визнають спроби Росії анексувати Крим. Тепер уже в якості лідера світової держави Байден заявив, що США будуть продовжувати стояти разом з Україною проти російської агресії.

Що відомо про візит

  • Під час зустрічі в Білому домі Зеленський передав своєму американському колезі список з іменами 450 полонених, які знаходяться на непідконтрольних територіях Донбасу і Криму. Він попросив Байдена посприяти їх поверненню додому.
  • Президент США підтвердив, що Україна отримає 60 млн доларів додаткової оборонної допомоги.
  • Україна і США домовилися активізувати роботу Комісії стратегічного партнерства, яка створена для співпраці двох країн і підтримки США для вступу України в НАТО.
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