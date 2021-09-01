450 полонених на Донбасі. Зеленський попросив Байдена допомогти повернути наших людей додому

Під час зустрічі в Білому домі президентів України Володимира Зеленського та Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена, яка почалася 1 вересня в 21:00 за київським часом, Зеленський передав своєму американському колезі список з 450 полонених, які перебувають на непідконтрольних територіях на Донбасі та в Криму. Він попросив Джозефа Байдена посприяти їхньому визволенню.
Про це повідомляє Telegram-канал "Крокодил".
"Вранці ми передали вашій команді, пане президенте, список всіх полонених України. Ми підготували список людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, в Криму, перебувають у Росії, в Москві. Їх близько 450 людей. Яку допомогу можуть надати США?" , – запитав Зеленський у американського лідера.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський знаходиться зараз в США з робочим візитом .
- Він уже встиг подякувати Байдену за надання Україні двох мільйонів доз вакцин проти COVID-19, а також за надання військової допомоги в розмірі 60 млн доларів.
- В очікуванні зустрічі з американським колегою Джо Байденом українська делегація вже встигла підписати з міністром енергетики США Дженніфер Грьонхольм спільну заяву про посилення двостороннього співробітництва в сферах енергетики і клімату.
- Вході свого візиту до Вашингтона Зеленський зустрівся з директором американського космічного агентства NASA Біллом Нельсоном.