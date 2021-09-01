450 полонених на Донбасі. Зеленський попросив Байдена допомогти повернути наших людей додому

У Вашингтоні проходить зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом

Переговори Байдена із Зеленським тільки почалися / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Під час зустрічі в Білому домі президентів України Володимира Зеленського та Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена, яка почалася 1 вересня в 21:00 за київським часом, Зеленський передав своєму американському колезі список з 450 полонених, які перебувають на непідконтрольних територіях на Донбасі та в Криму. Він попросив Джозефа Байдена посприяти їхньому визволенню.

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Про це повідомляє Telegram-канал "Крокодил".

"Вранці ми передали вашій команді, пане президенте, список всіх полонених України. Ми підготували список людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, в Криму, перебувають у Росії, в Москві. Їх близько 450 людей. Яку допомогу можуть надати США?" , – запитав Зеленський у американського лідера.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський знаходиться зараз в США з робочим візитом .