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Зустрічі і нові угоди. Усі подробиці візиту Зеленського в США

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
31 серпня, 15:45
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Президент України за кілька днів повинен провести ряд зустрічей, у тому числі і з президентом Джо Байденом
Подружжя Зеленських знаходяться у США з візитом. Колаж "Сьогодні"
Подружжя Зеленських знаходяться у США з візитом. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською 31 серпня прибули в США з офіційним візитом. 1 вересня голова країни зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Ці два дні він проведе у Вашингтоні, після чого попрямує до Каліфорнії.

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Сайт "Сьогодні" стежить за всіма подробицями візиту Зеленського в США.

31 серпня

15:40 Зеленського очікують біля готелю Hay-Adams. На місце вже прибула посол Оксана Маркарова.

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14:48 У Кремлі прокоментували зустріч Зеленського і Байдена. Риторика та ж: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, нібито Україна, а не Росія, порушує Мінські угоди. За його словами, Байден повинен закликати Зеленського "все-таки піти по шляху реалізації мінських домовленостей" .

11:56 Зеленський оселився у п'ятизірковому готелі в центрі Вашингтона. Проживання в Hay-Adams коштує від 430 до 2000 доларів за ніч на двох.

Як виглядає номер люкс в готелі Hay-Adams. Фото: hayadams.com

11:03 Володимир Зеленський очікує, що в ході візиту в США буде підписаний ряд угод. Також він повідомив, що 31 серпня у нього заплановані 8 зустрічей. Перша відбудеться у Міністерстві енергетики, а потім – у Пентагоні.

7:20 Президент України з першою леді прибули в США.

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Володимир Зеленський з супругою прибули до США на зустріч з Джо Байденом
Володимир Зеленський з супругою прибули до США на зустріч з Джо Байденом

Першу леді також чекає насичена програма заходів, зокрема:

  • запуск аудіогіду українською мовою у садибі першого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон;
  • зустріч з жінками Power women;
  • відкриття Українського дому;
  • відвідування Музею Голокосту;
  • робочі зустрічі в Стенфордському університеті і Управлінні освіти Сан-Франциско;
  • візит у художню галерею De Young і багато іншого.

30 серпня

11:19 Зеленський вилітає у США на зустріч з Байденом. Стало відомо, що через ситуацію в Афганістані переговори перенесли на 1 вересня. У зв'язку з цим весь план візиту змінився, проте всі зустрічі відбудуться.

Разом з президентом у США вилетів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Що обговорять президенти?

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На зустрічі в Білому домі президенти повинні обговорити агресію Російської Федерації, у тому числі конфлікти на Донбасі і в Чорному морі, реформи в Україні та її енергобезпеку.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів "Сьогодні", що в ключі порядку денного президенти також обговорять евакуацію з Афганістану, адже Україна однією з перших приєдналася до Америки у порятунку людей з цієї країни.

А глава Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов каже "Сьогодні", що Зеленський і Байден обов'язково обговорять російський газопровід "Північний потік – 2".

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