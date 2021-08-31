Через дорогу від Білого дому – Зеленський оселився в п'ятизірковому готелі в центрі Вашингтона

Проживання в готелі Hay-Adams коштує від 430 до 2000 доларів за ніч на двох

Володимир та Олена Зеленські зупинились у готелі Hay-Adams. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до США з робочим візитом глави української держави до Сполучених Штатів Америки на запрошення президента Джозефа Байдена. Як повідомляє ТСН, українська делегація прилетіла до Вашингтона ввечері 30 серпня і зупинилася в п'ятизірковому готелі Hay-Adams.

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"Він розташований буквально через дорогу від Білого дому. Сьогодні тут можна зустріти чи не весь український уряд та Офіс президента", – йдеться в повідомленні.

До послуг гостей вишуканий ресторан і бар. У готелі The Hay-Adams можна скористатися безкоштовним Wi-Fi, а в номерах – CD-плеєром Bose. Гостям надають італійську постільну білизну.

У ресторані Lafayette Room на території готелю подають страви сучасної американської кухні на сніданок, обід і вечерю. У барі Off the Record можна замовити вечерю з унікального меню з великою картою вин.

Відзначимо, що проживання в номері люкс коштує 2 тисячі доларів за ніч. Звичайний номер на двох – 430 доларів за ніч. Харчування та інші послуги оплачуються окремо.

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Для порівняння: проживання в одному з найдорожчих готелів Києва Premier Palace Hotel коштує від 240 до 700 доларів доларів за ніч на двох.

Раніше сайт "Сьогодні" з'ясував, чому візит Зеленського відкладали, як вели підготовку до переговорів, про що говоритимуть глави держав і чого чекати Україні від цієї зустрічі.

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