Через дорогу от Белого дома – Зеленский поселился в пятизвездочном отеле в центре Вашингтона

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в США в рамках рабочего визита главы украинского государства в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента Джозефа Байдена. Как сообщает ТСН, украинская делегация прилетела в Вашингтон вечером 30 августа и остановилась в пятизвездочном отеле Hay-Adams.
"Он расположен буквально через дорогу от Белого дома. Сегодня здесь можно встретить чуть ли не все украинское правительство и Офис президента", – говорится в сообщении.
К услугам гостей изысканный ресторан и бар. В отеле The Hay-Adams можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi, а в номерах – CD-плеером Bose. Гостям предоставляется итальянское постельное белье.
В ресторане Lafayette Room на территории отеля подают блюда современной американской кухни на завтрак, обед и ужин. В баре Off the Record можно заказать ужин из уникального меню с обширной картой вин.
Отметим, что проживание в номере люкс стоит 2 тысячи долларов за ночь. Обычный номер на двоих – 430 долларов за ночь. Питание и прочие услуги оплачиваются отдельно.
Для сравнения: проживание в одном из самых дорогих отелей Киева Premier Palace Hotel стоит от 240 до 700 долларов за ночь на двоих.
Ранее сайт "Сегодня" выяснил, почему визит Зеленского откладывали, как велась подготовка к переговорам, о чем будут говорить главы государств и чего ждать Украине от этой встречи.
Мы писали:
- В Белом доме анонсировали, что на встрече планируют обсудить сотрудничество в сфере энергетической безопасности, что, очевидно, означает дискуссию о российском проекте "Северный поток – 2".
- Владимир Зеленский отреагировал на приглашение посетить Вашингтон. Президент Украины перечислил основные темы, которые рассчитывает обсудить с американским коллегой.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба также называл три блока вопросов, которые планируется обсудить во время визита главы государства в Америку.