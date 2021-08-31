Встречи и новые соглашения. Все подробности визита Зеленского в США

Президент Украины за несколько дней должен провести ряд встреч, в том числе и с президентом Джо Байденом

Супруги Зеленские находятся в США с визитом. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 31 августа прибыли в США с официальным визитом. 1 сентября глава страны встретится с президентом США Джо Байденом. Эти два дня он проведет в Вашингтоне, после чего направится в Калифорнию.

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Сайт "Сегодня" следит за всеми подробностями визита Зеленского в США.

31 августа

15:40 Зеленского ожидают возле отеля Hay-Adams. На место уже прибыла посол Оксана Маркарова.

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14:48 В Кремле прокомментировали встречу Зеленского и Байдена. Риторика та же: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, якобы Украина, а не Россия, нарушает Минские соглашения. По его словам, Байден должен призвать Зеленского "все-таки пойти по пути реализации минских договоренностей".

11:56 Зеленский поселился в пятизвездочном отеле в центре Вашингтона. Проживание в Hay-Adams стоит от 430 до 2000 долларов за ночь на двоих.

Как выглядит номер люкс в отеле Hay-Adams. Фото: hayadams.com

11:03 Владимир Зеленский ожидает, что в ходе визита в США будет подписан ряд соглашений. Также он сообщил, что 31 августа у него запланированы 8 встреч. Первая состоится в Министерстве энергетики, а потом – в Пентагоне.

07:20 Президент Украины с первой леди прибыли в США.

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Владимир Зеленский с супругой прибыли в США на встречу с Джо Байденом. Фото: коллаж "Сегодня"

Первую леди также ждет насыщенная программа мероприятий, в частности:

запуск аудиогида на украинском языке в усадьбе первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон;

встреча с женщинами Power women;

открытие Украинского дома;

посещение Музея Холокоста;

рабочие встречи в Стэнфордском университете и Управлении образования Сан-Франциско;

визит в художественную галерею De Young и многое другое.

30 августа

11:19 Зеленский вылетает в США на встречу с Байденом. Стало известно, что из-за ситуации в Афганистане переговоры перенесли на 1 сентября. В связи с этим весь план визита поменялся, однако все встречи состоятся.

Вместе с президентом в США вылетел министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Что обсудят президенты?

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На встрече в Белом доме президенты должны обсудить агрессию Российской Федерации, в том числе конфликты на Донбассе и в Черном море, реформы в Украине и ее энергобезопасность.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал "Сегодня", что в ключе повестки дня президенты также обсудят эвакуацию из Афганистана, ведь Украина одной из первых присоединилась к Америке в спасении людей из этой страны.

А глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев говорит "Сегодня", что Зеленский и Байден обязательно обсудят российский газопровод "Северный поток – 2".