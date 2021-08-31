Встречи и новые соглашения. Все подробности визита Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 31 августа прибыли в США с официальным визитом. 1 сентября глава страны встретится с президентом США Джо Байденом. Эти два дня он проведет в Вашингтоне, после чего направится в Калифорнию.
Сайт "Сегодня" следит за всеми подробностями визита Зеленского в США.
31 августа
15:40 Зеленского ожидают возле отеля Hay-Adams. На место уже прибыла посол Оксана Маркарова.
14:48 В Кремле прокомментировали встречу Зеленского и Байдена. Риторика та же: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, якобы Украина, а не Россия, нарушает Минские соглашения. По его словам, Байден должен призвать Зеленского "все-таки пойти по пути реализации минских договоренностей".
11:56 Зеленский поселился в пятизвездочном отеле в центре Вашингтона. Проживание в Hay-Adams стоит от 430 до 2000 долларов за ночь на двоих.
11:03 Владимир Зеленский ожидает, что в ходе визита в США будет подписан ряд соглашений. Также он сообщил, что 31 августа у него запланированы 8 встреч. Первая состоится в Министерстве энергетики, а потом – в Пентагоне.
07:20 Президент Украины с первой леди прибыли в США.
Первую леди также ждет насыщенная программа мероприятий, в частности:
- запуск аудиогида на украинском языке в усадьбе первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон;
- встреча с женщинами Power women;
- открытие Украинского дома;
- посещение Музея Холокоста;
- рабочие встречи в Стэнфордском университете и Управлении образования Сан-Франциско;
- визит в художественную галерею De Young и многое другое.
30 августа
11:19 Зеленский вылетает в США на встречу с Байденом. Стало известно, что из-за ситуации в Афганистане переговоры перенесли на 1 сентября. В связи с этим весь план визита поменялся, однако все встречи состоятся.
Вместе с президентом в США вылетел министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Что обсудят президенты?
На встрече в Белом доме президенты должны обсудить агрессию Российской Федерации, в том числе конфликты на Донбассе и в Черном море, реформы в Украине и ее энергобезопасность.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал "Сегодня", что в ключе повестки дня президенты также обсудят эвакуацию из Афганистана, ведь Украина одной из первых присоединилась к Америке в спасении людей из этой страны.
А глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев говорит "Сегодня", что Зеленский и Байден обязательно обсудят российский газопровод "Северный поток – 2".