В Угорщині злякалися потоку біженців з України через війну

Орбан закликав урегулювати напруженість, але виступив проти санкцій

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вторгнення Росії в Україну може призвести до хвилі із сотень тисяч українських біженців, які хлинуть у країну.

У своєму щорічному зверненні Орбан закликав до мирного врегулювання напруженості, що зростає в Європі, викликаної побоюваннями російського вторгнення в Україну, повідомляє AP.

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Орбан, який відомий як рішучий супротивник будь-яких видів імміграції, сказав, що на користь Угорщини "уникнути війни", яка, за його словами, викличе хвилю українських біженців та підрив економіки.

При цьому, закликаючи до вирішення напруженості шляхом діалогу, Орбан заявив, що виступає проти планів Європейського Союзу щодо використання санкцій проти Росії як стримувальний фактор.

"Про санкції, каральну політику, лекції або будь-який інший вид зарозумілості з боку великих держав не може бути й мови" — сказав Орбан.

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Загроза вторгнення Росії

Росія стягнула понад 100 тисяч військових, а також військову техніку до кордону з Україною. Вторгнення може розпочатися вже 16 лютого, повідомила з посиланням на свої джерела американська агенція Bloomberg. Те саме, за даними британського видання The Guardian, заявив президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО.

Видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення" і під цим приводом вторгнутися в Україну. Також не виключений варіант, в якому ватажки бойовиків на Донбасі "закличуть Москву втрутитися".

Група розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що Росія перекидає до України ще одну танкову армію.

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НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

Росія відхилила запит України з вимогою надання інформації про військові навчання біля кордону, назвавши його неприйнятним.

Україна скликає зустріч із РФ та всіма державами – учасниками Віденського документа протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ вздовж українського кордону та у тимчасово окупованому Криму.

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